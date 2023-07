NordVPN: la maxi offerta col 63% di sconto è ancora valida

Anche nella giornata di oggi NordVPN offre la possibilità di aderire al piano Completo col 63% di sconto. La spesa mensile viene abbattuta da 8,29 euro a 3,99 euro, per un esborso complessivo di 143,76 euro per i primi 24 mesi anziché 397,68 euro (più IVA).

Rispetto al piano Standard, l'opzione Completo offre in più uno spazio di archiviazione cloud da 1TB e la crittografia dei file di nuova generazione. Quest'ultime vanno ad aggiungersi a un set già ricco di funzionalità, tra cui si annoverano una VPN, l'anti-malware, il blocco della pubblicità, un password manager multipiattaforma e il monitoraggio del web per eventuali fughe di dati.

NordVPN mette in sconto il piano Completo del 63%

NordVPN offre un servizio VPN sicuro e veloce. Puoi scegliere tra i server di 59 nazioni diverse e proteggere in contemporanea fino a sei dispositivi. Connessione a Internet privata, pieno possesso della privacy digitale e accesso libero ai tuoi contenuti preferiti sono gli elementi chiave di NordVPN.

Come accennato all'inizio, il piano Completo integra la funzionalità NordLocker, uno spazio di archiviazione cloud da 1TB in cui conservare i file più importanti con la crittografia end-to-end. In più hai la possibilità di sincronizzare i file in maniera semplice e sicura su tutti i dispositivi che desideri.

L'altra funzionalità integrata in NordLocker è la crittografia di nuova generazione. Affidati agli algoritmi di crittografia testati in maniera professionale per preservare dati personali, firme digitali e altri documenti sia sui tuoi device che sul cloud.

L'ultima offerta di NordVPN fa crollare il prezzo del piano Completo a 3,99 euro al mese. Per accedere all'offerta non devi far altro che seguire il link posizionato qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.