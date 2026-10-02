NordVPN inizia ottobre con una nuova promo: è la VPN da scegliere oggi

La scelta migliore per una nuova VPN nel corso del mese di ottobre 2026 non può che essere NordVPN, servizio disponibile in sconto del 70% per chi attiva il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). L'offerta consente di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, disponibile tramite il link qui di sotto. Questo sconto è valido solo per un breve periodo e per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Perché scegliere oggi NordVPN
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che, tra le caratteristiche, include:
- la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
- l'accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica
- la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati, utilizzando lo stesso account
- una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento
- accesso a servizi di sicurezza extra, per navigare con una protezione maggiore grazie ad antivirus, cloud sicuro, password manager e altro ancora
NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata. Il servizio ora costa 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.
La VPN ha tutti gli elementi giusti per risultare la scelta più vantaggiosa e conveniente, con la possibilità di sfruttare un accesso illimitato e protetto a Internet, evitando blocchi su base geografica.
La promozione in questione è disponibile tramite il box qui di sotto e sarà attivabile solo per un breve periodo.
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