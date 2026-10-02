NordVPN inizia ottobre con una nuova promo: è la VPN da scegliere oggi

La scelta migliore per una nuova VPN nel corso del mese di ottobre 2026 non può che essere NordVPN, servizio disponibile in sconto del 70% per chi attiva il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). L'offerta consente di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, disponibile tramite il link qui di sotto. Questo sconto è valido solo per un breve periodo e per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere oggi NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che, tra le caratteristiche, include:

la possibilità di criptare il traffico dati , per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata

, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata l'accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica

sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea , senza limitazioni di banda e di traffico dati, utilizzando lo stesso account

, senza limitazioni di banda e di traffico dati, utilizzando lo stesso account una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento accesso a servizi di sicurezza extra, per navigare con una protezione maggiore grazie ad antivirus, cloud sicuro, password manager e altro ancora

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata. Il servizio ora costa 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN ha tutti gli elementi giusti per risultare la scelta più vantaggiosa e conveniente, con la possibilità di sfruttare un accesso illimitato e protetto a Internet, evitando blocchi su base geografica.

La promozione in questione è disponibile tramite il box qui di sotto e sarà attivabile solo per un breve periodo.

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