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NordVPN inizia ottobre con una nuova promo: è la VPN da scegliere oggi

Con la nuova offerta, NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata: ecco la promo di ottobre 2026.
NordVPN inizia ottobre con una nuova promo: è la VPN da scegliere oggi
Con la nuova offerta, NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata: ecco la promo di ottobre 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 2 ott 2026
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La scelta migliore per una nuova VPN nel corso del mese di ottobre 2026 non può che essere NordVPN, servizio disponibile in sconto del 70% per chi  attiva il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). L'offerta consente di ridurre il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, disponibile tramite il link qui di sotto. Questo sconto è valido solo per un breve periodo e per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di  30 giorni.

Attiva qui NordVPN

nordvpn

Perché scegliere oggi NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che, tra le caratteristiche, include:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
  • l'accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica
  • la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati, utilizzando lo stesso account
  • una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento
  • accesso a servizi di sicurezza extra, per navigare con una protezione maggiore grazie ad antivirus, cloud sicuro, password manager e altro ancora

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata. Il servizio ora costa 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN ha tutti gli elementi giusti per risultare la scelta più vantaggiosa e conveniente, con la possibilità di sfruttare un accesso illimitato e  protetto a Internet, evitando blocchi su base geografica.

La promozione in questione è disponibile tramite il box qui di sotto e sarà attivabile solo per un breve periodo.

Attiva qui NordVPN

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