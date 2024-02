NordVPN in viaggio: sicurezza e libertà online a meno di 4€/mese

Se sei spesso in viaggio sicuramente utilizzerai i tuoi dispositivi connettendoti a reti Wi-Fi pubbliche come quelle presenti sui treni, negli alberghi, nelle caffetterie e così via. Forse non sai che queste reti possono essere molto pericolose in termini di sicurezza digitale. Ma usando NordVPN, puoi proteggerti ad un prezzo vantaggioso approfittando degli sconti attuali.

Perché scegliere NordVPN per connetterti mentre sei in viaggio

I motivi per cui affidarsi ad una Virtual Private Network come quella offerta da NordVPN sono essenzialmente 3.

Sicurezza impeccabile: NordVPN cripta il tuo traffico internet con tecnologie di nuova generazione, proteggendoti da occhi indiscreti e garantendo che i tuoi dati personali rimangano privati, anche su reti non sicure come le Wi-fi pubbliche;

Libertà online: viaggiare significa anche incontrare degli ostacoli, come la censura o i blocchi geografici che limitano l'accesso a siti web e servizi. Con NordVPN, puoi "spostare" virtualmente la tua posizione IP in uno dei migliaia di server sparsi in tutto il mondo, accedendo liberamente a contenuti e servizi senza restrizioni, proprio come se fossi a casa.

Multi-dispositivo: che tu stia navigando dal tuo laptop, smartphone o tablet, NordVPN ti copre. Un singolo account ti permette di proteggere fino a sei dispositivi contemporaneamente, assicurando che tutti i tuoi gadget rimangano sicuri e privati, ovunque tu sia.

Oltre a questo c’è il discorso prezzo: attualmente, NordVPN offre un piano biennale a partire da soli 3,99 euro al mese, un costo decisamente accessibile. E con soli 2 euro in più al mese puoi arricchire il tuo abbonamento con 1 TB di spazio cloud per archiviare i tuoi file più importanti e un gestore di password.

Scegliere NordVPN significa affidarsi a un servizio efficace, conveniente, ma soprattutto facile da usare. L’interfaccia è intuitiva, accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria esperienza tecnologica. Con queste caratteristiche, non perdere l’offerta per attivare l’abbonamento biennale di NordVPN. Oltre allo sconto ottieni anche 3 mesi di servizio gratuito. Visita ora il sito e scopri i dettagli dei vari piani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.