NordVPN in vacanza: come guardare le tue serie ovunque con il 75% di sconto

Sei finalmente in vacanza: valigia disfatta, costume ad asciugare e voglia di staccare la testa da tutto. Poi, la sera, apri Netflix o RaiPlay per rilassarti un po' prima di dormire... e scopri che dall'estero quel contenuto semplicemente non si vede. Colpa delle limitazioni geografiche che molte piattaforme applicano in base al Paese in cui ti trovi. La soluzione è più semplice di quanto pensi, e si chiama NordVPN.

L'offerta del momento: 75% di sconto e 3 mesi in regalo

Proprio mentre organizzi il viaggio è il momento giusto per pensarci: NordVPN propone uno sconto del 75% sul piano di punta, con 3 mesi extra in regalo, portando il costo mensile da 11,59 a circa 3,49 dollari. Un investimento minimo per non lasciare a casa l'accesso ai tuoi contenuti preferiti, oltre che a una connessione protetta per tutto il viaggio. La sottoscrizione include anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi puoi provarla senza pensieri.

Dopo una giornata tra spiaggia, escursioni o giri in città, la cosa più normale al mondo è volersi rilassare con una serie, un programma o la partita della propria squadra. Con NordVPN ti connetti a un server italiano e continui ad accedere ai tuoi servizi come se fossi ancora a casa. La procedura è immediata:

Scarichi l'app sul tuo dispositivo.

Selezioni un server italiano (o di un altro Paese, se preferisci).

Attivi la connessione protetta.

Accedi alle piattaforme che usi sempre, senza differenze.

In pochi secondi la tua esperienza digitale torna quella di sempre, ovunque ti trovi. Uno dei punti di forza di NordVPN in viaggio è la disponibilità di server in 224 location sparse nel mondo. Questo significa che, oltre a "tornare virtualmente in Italia", puoi anche simulare la tua posizione in altri Paesi se ti serve per altri motivi, pratico sia per l'intrattenimento che per chi lavora da remoto durante le ferie e deve accedere a strumenti o piattaforme con restrizioni geografiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.