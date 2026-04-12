NordVPN in offerta a meno di 3€ al mese con la nuova promozione speciale

Nuova offerta speciale in casa NordVPN: i piani della durata di due anni godono di uno sconto fino al 76%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per il piano Base. La promozione in corso prevede inoltre una garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto, nell'eventualità il servizio non sia di proprio gradimento.

Tra le funzionalità in evidenza figura Dark Web Monitor, strumento che monitora fino a cinque indirizzi e-mail alla ricerca di eventuali leak di dati. Una versione potenziata dello stesso servizio è inclusa nel piano Ultimate, grazie alla quale si ottiene il monitoraggio di 8 indirizzi e-mail, del numero di telefono, di due carte di credito e due documenti d'identità.

I prezzi di tutti i piani

Come detto si parte da 2,99 euro al mese scegliendo l'account Base, quello più economico. Il vantaggio risiede nella possibilità di accedere al medesimo servizio di rete privata virtuale su cui possono contare anche gli altri piani, sotto questo aspetto dunque non vi sono differenze né con il piano Plus né con il piano Ultimate.

A proposito del piano Plus, nell'ambito della nuova promozione è disponibile al prezzo scontato di 3,49 euro al mese per effetto dello sconto massimo del 76%. Oltre alla VPN sono disponibili nuove funzionalità tra cui password manager, blocco della pubblicità e del tracciamento dei dati e una protezione anti-malware granitica.

Resta infine il piano Ultimate, ora in offerta a 6,19 euro al mese. Rispetto ai precedenti piani include il già citato Dark Web Monitor Pro, uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB dove conservare i propri dati più importanti e una copertura massima di 5.000 euro contro le principali truffe informatiche e i furti d'identità online.

La promo è valida per un periodo di tempo limitato, maggiori informazioni sono consultabili al link che segue.

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