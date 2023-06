NordVPN in offerta a 3,99 €/mese: ecco perché è la scelta migliore

Nella scelta di una nuova VPN c'è un nome che ricorre sempre: NordVPN. Si tratta di uno dei più noti servizi VPN e una delle poche opzioni sul mercato in grado di abbinare convenienza e qualità. Grazie alla nuova offerta in corso in questo momento, scegliere NordVPN conviene ancora di più: puntando sul piano biennale, infatti, è ora possibile beneficiare di uno sconto sul costo complessivo dell'abbonamento (fino al 59%) con una spesa che partirà da 3,99 euro al mese. Per accedere alle offerte bastano pochi clic: la promozione è disponibile tramite il sito di NordVPN accessibile dal link qui di sotto.

NordVPN è la scelta migliore per una VPN illimitata: costa solo 3,99 euro al mese

Con NordVPN è possibile sfruttare un servizio VPN:

senza limiti ; la connessione è priva di limiti di traffico o di tempo di utilizzo

; la connessione è priva di limiti di traffico o di tempo di utilizzo sicuro ; grazie alla crittografia che protegge il traffico dati

; grazie alla crittografia che protegge il traffico dati privato; grazie ad una politica no log che azzera il tracciamento

In più, NordVPN garantisce un'ampia flessibilità d'utilizzo. La VPN ha un network di migliaia di server da sfruttare per aggirare qualsiasi limite geografico all'accesso ad un sito web ed è disponibile su tutte le piattaforme, con la possibilità di utilizzare fino a 6 dispositivi per l'accesso. Si tratta, quindi, di un servizio completo e senza punti deboli.

La VPN è anche molto conveniente. NordVPN, infatti, presenta un costo di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale che include anche 3 mesi gratis. L'offerta, con fatturazione anticipata, porta la spesa mensile ad appena 3,99 euro, con un taglio netto rispetto al costo standard. Ci sono, inoltre, anche i piani Plus e Completo che aggiungono il password manager e la possibilità di sfruttare 1 TB in cloud con la protezione della crittografia. Anche su questi piani c'è lo sconto. Tutti i piani, inoltre, sono disponibili anche con abbonamento annuale (sempre con 3 mesi gratis).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.