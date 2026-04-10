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NordVPN, il post compleanno è dolce: nuova offerta e prezzo che cala ancora

Il 76% di sconto a sorpresa porta il prezzo a 2,99 euro al mese per due anni: tutto quello che riguarda la promozione in corso.
NordVPN, il post compleanno è dolce: nuova offerta e prezzo che cala ancora
Il 76% di sconto a sorpresa porta il prezzo a 2,99 euro al mese per due anni: tutto quello che riguarda la promozione in corso.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 apr 2026
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I primi mesi del 2026 in casa NordVPN si erano contraddistinti per la maxi offerta di compleanno. Ora che l'iniziativa precedente è terminata, c'è una nuova promozione ancora più sorprendente: lo sconto fino al 76% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Da tempo NordVPN figura nella lista delle VPN più autorevoli presenti sul mercato internazionale. Il merito non è solo della velocità di connessione superiore alla media, ma anche delle funzionalità di sicurezza avanzate via via implementate all'interno dei piani, su tutte Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware in grado di bloccare le principali minacce informatiche.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn prezzi

I nuovi prezzi scontati dei piani VPN di NordVPN

Lo sconto massimo del 76% è disponibile sul piano Plus, il secondo dei tre piani VPN messi a disposizione da NordVPN per i suoi utenti. Il piano più economico è però un altro, quello Base, il cui prezzo è di 2,99 euro al mese per effetto del 74% di sconto.

Il piano Plus, come dicevamo, è l’account intermedio che al momento figura anche come quello più conveniente per rapporto qualità-prezzo: costa 3,49 euro al mese e aggiunge la protezione anti-malware e di navigazione, il blocco di pubblicità e tracciamento dei dati, nonché un password manager affidabile e uno strumento in grado di rilevare eventuali leak di dati.

C’è infine il piano Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 6,19 euro al mese per i primi due anni. Tra le altre cose implementa la funzione Dark Web Monitor Pro, con un monitoraggio del dark web 24 ore su 24 alla ricerca di documenti d’identità, carte di credito, numero di telefono ed e-mail, uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB in cui conservare i propri documenti più importanti, più l’assicurazione Cyber con copertura fino a un massimo di 5.000 euro contro i furti d’identità online e le minacce informatiche.

Pagina offerta NordVPN

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