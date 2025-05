NordVPN ha numerosi server in Italia: ora costa solo 3,39€/mese

Quando ci si trova fuori dall'Italia, accedere al proprio servizio di streaming abituale può diventare un problema. Alcune piattaforme bloccano del tutto l’accesso ai contenuti se la connessione proviene da un Paese estero. In altri casi, il servizio è disponibile, ma il catalogo viene modificato in base alla posizione geografica, impedendo così di vedere i titoli presenti nella versione italiana.

Per evitare queste limitazioni e continuare a guardare i tuoi contenuti senza restrizioni, è possibile utilizzare una VPN, che consente di navigare con un indirizzo IP italiano anche quando ci si trova in un altro Paese.

Tra le opzioni disponibili, NordVPN è una delle soluzioni più efficaci, soprattutto per chi fa largo uso di servizi in streaming: è rapida, sicura e dispone di numerosi server situati in Italia, ideali per accedere a contenuti geolocalizzati. In questo momento lo strumento in questione costa solo 3,39€ al mese, grazie allo sconto del 70% sul piano biennale.

Come funziona NordVPN per lo streaming

Utilizzare NordVPN è semplice: una volta installata l'app sul proprio dispositivo — compatibile con tutti i principali sistemi operativi — basta avviarla e selezionare un server situato in Italia. Da quel momento, la navigazione avverrà come se ci si trovasse fisicamente nel territorio italiano, permettendo così l'accesso completo a tutte le piattaforme streaming con il catalogo locale.

Oltre a sbloccare i contenuti, NordVPN garantisce una connessione cifrata e una rigida politica no-log, che impedisce qualsiasi forma di tracciamento. È possibile utilizzare il servizio fino a 10 dispositivi contemporaneamente, con una rete globale che conta migliaia di server in oltre 100 Paesi.

Attivando oggi il piano biennale di NordVPN, si può ottenere l’abbonamento a soli 3,39€ al mese. L'offerta è accessibile direttamente dal sito ufficiale e include una garanzia di rimborso di 30 giorni, per provare il servizio senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.