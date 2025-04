NordVPN ha di nuovo l'offerta migliore per la VPN

Il fornitore NordVPN detiene anche in questo mese di aprile l'offerta migliore per la VPN: 73% di sconto sui piani di due anni e tre mesi extra in regalo, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese. Conferma anche per la garanzia di rimborso di trenta giorni, nell'eventualità che il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Con la VPN di NordVPN gli utenti possono beneficiare di una navigazione in Internet più privata e sicura, bloccare i siti web pericolosi e gli annunci pubblicità, oltre che scegliere tra oltre 7.000 server disponibili in 118 Paesi in tutto il mondo. Il suo fiore all'occhiello? La velocità di connessione, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza.

La nuova offerta di NordVPN

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 73%: quello più economico - il piano Base - è riscattabile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese; il piano Plus, che rispetto all'account Base aggiunge la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, è disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese; infine c'è il piano Ultimate, che al prezzo di 6,49 euro include anche uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1TB e l'assicurazione Cyber, per una copertura massima di 5.000 euro a fronte di un'eventuale truffa informatica o furto d'identità.

Nel corso degli anni, NordVPN ha allestito una rete di server VPN globale, restituendo ai suoi utenti connessioni stabili e ultraveloci. Attualmente vi sono più di 7.400 server in 118 Paesi, con la garanzia di ottenere una larghezza di banda illimitata e velocità sorprendenti per quelli che sono gli standard di una connessione VPN.

Un altro fiore all'occhiello di NordVPN è Threat Protection Pro, uno strumento proprietario anti-malware che protegge gli utenti da eventuali download malevoli, tracker web, annunci pubblicitari invadenti e siti di phishing. Le funzionalità di Threat Protection Pro sono valide anche quando la connessione VPN è disattiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.