Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

NordVPN: fino al 73% di sconto sui piani biennali con 3 mesi aggiuntivi

NordVPN è considerata tra le migliori VPN presenti online. Adesso è anche una delle più convenienti, grazie allo sconto proposto.
NordVPN: fino al 73% di sconto sui piani biennali con 3 mesi aggiuntivi
NordVPN è considerata tra le migliori VPN presenti online. Adesso è anche una delle più convenienti, grazie allo sconto proposto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 11 set 2025
Link copiato negli appunti

Con la fine delle vacanze molti utenti stanno valutando soluzioni per navigare online in modo sicuro e veloce. Tra le proposte più interessanti spicca quella di NordVPN, uno dei servizi più affidabili e apprezzati del settore.

Attivando l' offerta attuale sul sito di NordVPN , è possibile ottenere un risparmio del 73% sui piani da 24 mesi e ricevere in omaggio tre mesi extra, con tariffe che partono da soli 3,09€ al mese.

Vai all'offerta di NordVPN

Dettagli e vantaggi dell'offerta NordVPN

NordVPN è considerata una delle VPN più rapide al mondo e permette di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento. Oltre alla connessione crittografata, include strumenti avanzati contro malware, phishing e frodi online, rendendo la navigazione più sicura e libera.

L'azienda propone tre tipologie di abbonamento:

  • Standard - disponibile a 3,09 € al mese per i primi due anni: include la VPN veloce e sicura, ideale per chi cerca solo la protezione essenziale.
  • Plus - in promozione a 3,99 € al mese per 24 mesi: aggiunge un password manager, il monitoraggio delle violazioni dei dati e Threat Protection Pro, che blocca annunci invasivi, tentativi di tracciamento e software dannosi.
  • Ultimate - attivabile a 6,49 € al mese per due anni: offre tutte le funzionalità del piano Plus con in più 1 TB di spazio cloud e la copertura assicurativa Cyber Insurance, che tutela fino a 5.000 € in caso di furti d'identità o truffe informatiche.

Questa promozione, che prevede lo sconto del 73% e tre mesi extra gratuiti, è valida fino a ottobre: un'occasione utile per chi desidera potenziare la sicurezza digitale e allo stesso tempo risparmiare.

Vai all'offerta di NordVPN

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Riparti a settembre con una nuova VPN: ecco PIA in offerta a meno di 2 euro al mese
VPN

Riparti a settembre con una nuova VPN: ecco PIA in offerta a meno di 2 euro al mese
Private Internet Access: privacy e sblocco contenuti a 1,99€/mese
VPN

Private Internet Access: privacy e sblocco contenuti a 1,99€/mese
Avast Ultimate in offerta: protezione completa con il 50% di sconto
VPN

Avast Ultimate in offerta: protezione completa con il 50% di sconto
Private Internet Access: streaming e download senza limiti a soli 1,99€
VPN

Private Internet Access: streaming e download senza limiti a soli 1,99€