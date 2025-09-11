NordVPN: fino al 73% di sconto sui piani biennali con 3 mesi aggiuntivi

Con la fine delle vacanze molti utenti stanno valutando soluzioni per navigare online in modo sicuro e veloce. Tra le proposte più interessanti spicca quella di NordVPN, uno dei servizi più affidabili e apprezzati del settore.

Attivando l' offerta attuale sul sito di NordVPN , è possibile ottenere un risparmio del 73% sui piani da 24 mesi e ricevere in omaggio tre mesi extra, con tariffe che partono da soli 3,09€ al mese.

Dettagli e vantaggi dell'offerta NordVPN

NordVPN è considerata una delle VPN più rapide al mondo e permette di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento. Oltre alla connessione crittografata, include strumenti avanzati contro malware, phishing e frodi online, rendendo la navigazione più sicura e libera.

L'azienda propone tre tipologie di abbonamento:

Standard - disponibile a 3,09 € al mese per i primi due anni: include la VPN veloce e sicura, ideale per chi cerca solo la protezione essenziale.

- disponibile a 3,09 € al mese per i primi due anni: include la VPN veloce e sicura, ideale per chi cerca solo la protezione essenziale. Plus - in promozione a 3,99 € al mese per 24 mesi: aggiunge un password manager, il monitoraggio delle violazioni dei dati e Threat Protection Pro , che blocca annunci invasivi, tentativi di tracciamento e software dannosi.

- in promozione a 3,99 € al mese per 24 mesi: aggiunge un password manager, il monitoraggio delle violazioni dei dati e , che blocca annunci invasivi, tentativi di tracciamento e software dannosi. Ultimate - attivabile a 6,49 € al mese per due anni: offre tutte le funzionalità del piano Plus con in più 1 TB di spazio cloud e la copertura assicurativa Cyber Insurance, che tutela fino a 5.000 € in caso di furti d'identità o truffe informatiche.

Questa promozione, che prevede lo sconto del 73% e tre mesi extra gratuiti, è valida fino a ottobre: un'occasione utile per chi desidera potenziare la sicurezza digitale e allo stesso tempo risparmiare.

