NordVPN: fino a 30 euro di buoni Amazon a tutti i nuovi utenti

Da oggi c'è un motivo in più per scegliere NordVPN: tutti i nuovi utenti che scelgono uno dei piani biennali, non solo ottengono tre mesi extra di abbonamento, ma riceveranno anche un buono regalo Amazon da valore tra i 10 e i 30 euro, in base al piano scelto. Questa nuova promozione lanciata da NordVPN è un'opportunità unica per proteggere i propri dati di navigazione online e - al tempo stesso - ricevere a costo zero un buono per togliersi qualche sfizio.

NordVPN: perché sceglierlo?

Se non utilizzi una VPN affidabile, i tuoi dati e le tue informazioni di navigazione privati saranno facilmente accessibili da chiunque. Scegliendo NordVPN, hai la certezza di celare da occhi indiscreti i tuoi dati più importanti. La piattaforma, infatti, si occupa di criptare la tua connessione Internet e nascondere indirizzo IP e posizione, permettendoti di navigare online in modo molto più sicuro e privato.

NordVPN è semplice da configurare e puoi iniziare a utilizzarlo in pochissimi clic. Un abbonamento ti assicura streaming ininterrotto per guardare i tuoi contenuti preferiti senza nessun limite di larghezza di banda o velocità, crittografia di nuova generazione A-256 e dati sempre protetti grazie alla funzione Threat Protection che analizza i download alla ricerca di malware, blocca i tracker e nasconde la pubblicità.

Una delle caratteristiche principali di NordVPN è l'adozione di una rigida politica no-log: la piattaforma ti assicura che non raccoglie, né memorizza le tue informazioni private come larghezza di banda utilizzata, log di traffico, indirizzi IP o dati di navigazione. Informazioni che, senza un'adeguata VPN, sarebbero alla mercé del tuo ISP (e non solo). Un altro vantaggio di NordVPN è la sua rete di server globale, che ti permette di scegliere tra oltre 5700 server ultraveloci in ben 60 Paesi del mondo, per assicurarti una connessone sempre stabile ovunque tu sia.

NordVPN è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi. Con un solo abbonamento, puoi proteggere sei dispositivi contemporaneamente. Inoltre, se scegli di installare l'applicazione sul router, potrai ampliare la protezione a tutti i dispositivi connessi alla rete, utilizzando solo uno dei sei slot disponibili.

Come ottenere il buono regalo Amazon

Per ricevere il tuo buono regalo Amazon, dovrai per prima cosa acquistare uno dei piani biennali disponibili:

Standard a 3,79 euro al mese , che ti assicura un buono di 10 euro

, che ti assicura un buono di 10 euro Plus a 4,59 euro al mese , che ti permette di ricevere invece un buono di 20 euro

, che ti permette di ricevere invece un buono di 20 euro Completo, a 5,79 euro al mese, con 30 euro di buono Amazon assicurati

Dopodiché. sfrutta l'abbonamento appena acquistato per 31 giorni e tra il trentunesimo e quarantesimo giorno riceverai un'e-mail da parte di NordVPN con il tuo buono regalo Amazon, il cui valore dipenderà dal piano scelto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.