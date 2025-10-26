NordVPN festeggia il Black Friday in anticipo: 74% di sconto immediato

NordVPN, punto di riferimento nel settore delle VPN premium, ha lanciato l'offerta del Black Friday in anticipo con un 74% di sconto immediato su tutti i piani della durata di due anni. Grazie alla promozione in corso, i prezzi partono da 2,99 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Elevata velocità di connessione, privacy di livello assoluto e funzionalità proprietarie che segnano un solco notevole con la concorrenza: sono questi i principali punti di forza di NordVPN, servizio di rete privata virtuale in grado di aiutare i suoi utenti a evitare i tentativi di phishing e più in generale le truffe online.

I piani di due anni partono da 2,99 euro al mese

Con NordVPN è possibile scegliere fra tre diversi piani: Base, Plus e Ultimate. Il piano Base, ora in offerta a 2,99 euro al mese per 24 mesi, è la soluzione ideale per chi è alla ricerca esclusivamente di una VPN veloce e affidabile.

Se invece si è alla ricerca di una protezione anti-malware, occorre scegliere uno tra i piani Plus e Ultimate. Entrambi integrano infatti Threat Protection Pro, il tool proprietario di NordVPN che consente di bloccare i siti web di truffe e phishing, oltre ai malware, per una navigazione più sicura.

I piani Plus e Ultimate sono disponibili al prezzo scontato rispettivamente di 3,89 euro e 6,89 euro al mese per due anni consecutivi.

L'offerta del Black Friday di NordVPN, grazie alla quale si può beneficiare dei prezzi più bassi di tutto il 2025, sarà valida fino al 10 dicembre 2025. Su tutti i tre piani è inoltre possibile usufruire di tre mesi extra di servizio gratis e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

