NordVPN festeggia gli anni regalando il 76% di sconto e 3 mesi extra

NordVPN compie gli anni e per festeggiare ha lanciato una nuova promozione di compleanno che prevede fino al 76% di sconto sui piani di due anni e tre mesi extra di servizio in regalo. L’offerta continuerà ad essere valida per quest’ultimi giorni di febbraio, con in più una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Da anni punto di riferimento del settore, NordVPN è apprezzata da addetti ai lavori e utenti per la velocità dei server VPN e per le sue funzionalità extra pensate per aumentare il livello di sicurezza quando si è connessi alla rete Internet. Inoltre, con un unico account si è in grado di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea.

L’offerta di compleanno di NordVPN

Ecco dunque come cambiano i prezzi dei piani di due anni di NordVPN nell’ambito dell’offerta speciale per il suo compleanno.

Base al prezzo scontato di 3,09 euro al mese più tre mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 83,43 euro per i primi 27 mesi e rinnovo a 139,08 euro all’anno (73% di sconto rispetto al prezzo di listino)

al mese più tre mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 83,43 euro per i primi 27 mesi e rinnovo a 139,08 euro all’anno (73% di sconto rispetto al prezzo di listino) Plus al prezzo scontato di 3,59 euro al mese più tre mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 96,93 euro per i primi 27 mesi e rinnovo a 179,88 euro all’anno (76% di sconto rispetto al prezzo di listino)

al mese più tre mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 96,93 euro per i primi 27 mesi e rinnovo a 179,88 euro all’anno (76% di sconto rispetto al prezzo di listino) Ultimate al prezzo scontato di 6,59 euro al mese più tre mesi aggiuntivi in regalo, per un importo totale di 177,93 euro per i primi 27 mesi e rinnovo a 256,68 euro all’anno 869% di sconto rispetto al prezzo di listino)

Tutti i tre piani di NordVPN condividono il medesimo servizio di rete privata virtuale. Chi vuole maggiore protezione online può affidarsi al piano Plus, che include lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro, mentre il piano Ultimate offre uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.