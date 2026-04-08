NordVPN è sempre più conveniente: 76% di sconto sui piani di due anni

Il prezzo della VPN di NordVPN continua a scendere. La nuova promozione dopo l’offerta di compleanno ha portato lo sconto sui piani della durata di due anni al 76%, lasciando invariata la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Anno dopo anno NordVPN si conferma come uno dei protagonisti assoluti all’interno del panorama VPN internazionale. Il merito non è solo della velocità di connessione superiore alla media, elemento questo determinante per chi utilizza il servizio per vedere i propri contenuti streaming preferiti, ma anche della sicurezza e privacy garantite nei confronti dei dati personali degli utenti, che hanno la consapevolezza di utilizzare una VPN no-log.

I prezzi scontati della nuova promozione di NordVPN (fino al 76% di sconto)

L’attuale iniziativa in corso sul sito ufficiale di NordVPN consente di attivare il piano più economico ad un prezzo inferiore ai 3 euro al mese, limite che difficilmente viene superato dal noto fornitore di servizi di rete privata. Di seguito un riepilogo completo dell’offerta:

Base: 2,99 euro al mese (nei primi 24 mesi l’importo complessivo da pagare è 71,76 euro, al rinnovo 139,08 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento)

(nei primi 24 mesi l’importo complessivo da pagare è 71,76 euro, al rinnovo 139,08 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento) Plus: 3,49 euro al mese (nei primi 24 mesi l’importo complessivo da pagare è 83,76 euro, al rinnovo 179,88 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento)

(nei primi 24 mesi l’importo complessivo da pagare è 83,76 euro, al rinnovo 179,88 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento) Ultimate: 6,19 euro al mese (nei primi 24 mesi l’importo complessivo da pagare è 148,56 euro, al rinnovo 256,68 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento

Tutti i piani includono inoltre la funzionalità Dark Web Monitor, tramite la quale ci si può avvalere di un monitoraggio costante del dark web 24 ore su 24, sette giorni su sette, per gli indirizzi di posta elettronica (con il piano Ultimate la funzione è estesa anche a numero di telefono, documenti d’identità e carte di credito).

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