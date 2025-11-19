NordVPN e la sua più grande offerta del 2025: ecco il maxi sconto del 74%

Tempo di Black Friday in casa NordVPN, dove i piani della durata di due anni beneficiano tutti di uno sconto del 74%. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi aggiuntivi di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Grazie all'offerta in corso, ecco i nuovi prezzi scontati dei piani di 24 mesi di NordVPN:

2,99 euro al mese per 24 mesi (piano Base )

al mese per 24 mesi (piano ) 3,89 euro al mese per 24 mesi (piano Plus )

al mese per 24 mesi (piano ) 6,39 euro al mese per 24 mesi (piano Ultimate)

L'iniziativa del Black Friday promossa da uno dei più importanti provider VPN a livello internazionale consente di beneficiare dei prezzi più bassi di tutto il 2025. In questo modo, quindi, il servizio di rete privata virtuale diventa accessibile al maggior numero di persone possibile.

VPN per tutti

Il prezzo di 2,99 euro richiesto per il piano Base di NordVPN corrisponde a meno di 3 caffè al mese, un sacrificio economico più che giustificato dunque se si considera l'importante di una VPN per quanti sono soliti usare Internet per gran parte della loro giornata.

Fin dal piano Base, quello più economico, NordVPN assicura un servizio di rete privata virtuale che supera la stragrande maggioranza della concorrenza sia in termini di velocità di connessione che di sicurezza online. Per quanti hanno la necessità di navigare in anonimato, perché magari spesso fuori casa, e di vedere i propri contenuti streaming preferiti anche all'estero, l'account Base è la soluzione ideale.

Tutti gli utenti che invece hanno bisogno di un servizio di sicurezza online superiore possono prendere in considerazione i piani Plus e Ultimate. Entrambi integrano infatti Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware per eccellenza di NordVPN, grazie al quale è possibile bloccare i malware presenti nei file scaricati dal web, la pubblicità invasiva dei siti online e il tracciamento dei dati.

