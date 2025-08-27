NordVPN è in sconto 73%: proteggere la privacy online costa meno

Chi desidera avere una VPN affidabile per proteggere la propria privacy online o prepararsi a un viaggio all'estero può approfittare della nuova promozione di NordVPN, uno dei provider più apprezzati del settore.

In questo periodo, i piani biennali partono da 3,09 € al mese, grazie a uno sconto del 73%, con in aggiunta 3 mesi gratuiti di servizio. Per attivarli basta andare sul sito ufficiale di NordVPN , ma vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi messi a disposizione da questo servizio.

Prezzi e vantaggi dell'offerta di NordVPN

L'offerta attuale di NordVPN mette a disposizione tre livelli:

Standard a 3,09 € al mese

Plus a 3,99 € al mese

Ultimate a 6,49 € al mese

A rendere ancora più interessante la promozione c'è la garanzia di rimborso entro 30 giorni, utile per testare il servizio senza rischi.

Uno dei motivi principali per cui NordVPN è considerata un punto di riferimento è la rapidità della connessione, elemento che garantisce streaming fluido, download rapidi e un’esperienza d’uso superiore rispetto a molti concorrenti.

Inoltre, la piattaforma integra strumenti avanzati come Threat Protection Pro, che blocca automaticamente pubblicità invadenti, malware e sistemi di tracciamento, rendendo la navigazione più sicura e libera da fastidi.

Sul fronte della privacy, NordVPN mantiene una rigorosa politica no-log, il che significa che non conserva alcuna informazione sulle attività online dei suoi utenti. Questa caratteristica rappresenta una garanzia in più per chi mette al primo posto la riservatezza digitale.

La promo è attivabile direttamente sul sito ufficiale . Un'occasione concreta per sottoscrivere uno dei servizi VPN più completi a un prezzo particolarmente conveniente.

