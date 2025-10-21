Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN è in offerta con lo Sconto Black Friday: una promo imperdibile
NordVPN è in offerta con lo Sconto Black Friday: il prezzo della VPN ora è davvero ottimo con uno sconto netto sul prezzo.
Davide Raia
Pubblicato il 21 ott 2025
Con lo Sconto Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale e inserendo il codice BLAZE1MO al momento del check-out. In questo modo è possibile ottenere 4 mesi aggiuntivi, in modo da poter sfruttare la rete VPN per un totale di 28 mesi. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Ci sono anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

NordVPN: ecco lo Sconto Black Friday

Chi ha bisogno di una VPN completa può puntare sulla promo in corso, sfruttando lo Sconto Black Friday per dare un taglio netto al costo del servizio.

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata con:

  • la possibilità di sfruttare la crittografia per il traffico dati in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una rete non privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento durante l'utilizzo della rete VPN
  • la possibilità di accesso da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda durante l'utilizzo della connessione.
  • un network di server sparsi in tutto il mondo per poter aggirare blocchi geografici e censure online

Si tratta, quindi, di una VPN illimitata e completa, in grado di offrire una connessione veloce e sicura. Con l'offerta in corso è possibile sfruttare un rapporto qualità/prezzo davvero al top

La promozione in corso fa la differenza: con lo Sconto Black Friday è possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice sconto BLAZE1MO. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

