NordVPN è di nuovo in offerta: 76% di sconto per la VPN con server in Italia

Dopo l'offerta di compleanno che aveva monopolizzato i primi mesi del 2026, NordVPN si è presentata ad aprile con una nuova promozione: ora i piani di due anni sono in sconto fino al 76%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per chi sceglie il piano Base, quello più economico.

NordVPN è nota per essere una delle migliori VPN per l'Italia con server locali in assoluto, sia per la velocità di connessione superiore alla media sia per la politica di no-log che assicura un ulteriore livello di privacy per i dati personali degli utenti, come confermato dall'ultimo test indipendente condotto da Deloitte.

Il fatto di includere server VPN in Italia non è un aspetto banale per chi ha bisogno di una VPN per superare le restrizioni geografiche che gli impediscono di vedere un contenuto in streaming quando si trova all'estero, come ad esempio un film, una serie televisiva, una replica di un programma tv o un evento sportivo. Non è banale perché non tutte le VPN possono vantare server localizzati nel nostro Paese, gli unici a poter sbloccare la visione dei propri contenuti streaming preferiti (anche quelli per cui si sta pagando un abbonamento).

I prezzi di NordVPN scontati fino al 76%

Tornando all'offerta iniziale, i piani VPN della durata di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 76%. Ecco un breve riepilogo della promozione valida per un periodo di tempo limitato:

Base: 2,99 euro al mese , importo totale da pagare 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, poi 139,08 euro l'anno a partire dal terzo anno

, importo totale da pagare 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, poi 139,08 euro l'anno a partire dal terzo anno Plus: 3,49 euro al mese , importo totale da pagare 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, poi 179,88 euro l'anno a partire dal terzo anno

, importo totale da pagare 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, poi 179,88 euro l'anno a partire dal terzo anno Ultimate: 6,19 euro al mese, importo totale da pagare 148,56 euro per i primi 24 mesi invece di 513,36 euro, poi 256,68 euro l'anno a partire dal terzo anno

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