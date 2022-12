NordVPN: è davvero la miglior VPN del momento? Costo e come funziona il servizio

NordVPN è da tempo considerata come la miglior VPN disponibile in rete, con un servizio completo e con tantissimi utenti che, ogni giorno, sfruttano la sua rete di server per accedere ad Internet in totale sicurezza, con la massima privacy e senza limitazioni alla velocità di connessione. La nomea di "miglior VPN" sul mercato è stata guadagnato da NordVPN con un lungo lavoro che, nel corso degli anni, ha portato allo sviluppo di un servizio ad alta affidabilità.

Oggi, infatti, NordVPN combina tutte le caratteristiche che una buona VPN deve avere, sia in termini di velocità che di privacy e sicurezza della connessione, con un costo molto contenuto. Con l'offerta di Natale, infatti, NordVPN è disponibile con una spesa di 2,99 euro al mese, scegliendo il Piano Standard e l'abbonamento biennale (che aggiunge 3 mesi gratis). L'offerta è particolarmente articolata ed include anche le versioni Plus e Completo, disponibili con uno sconto fino al 68%.

Per saperne di più è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

NordVPN: è davvero la miglior VPN sul mercato?

Le caratteristiche di NordVPN sono di primo livello. Il servizio è multi-piattaforma, grazie alla possibilità di sfruttare applicazioni per tutti i principali sistemi operativi, ed è anche multi-utente, grazie alla possibilità di estendere la protezione fino a 6 dispositivi in contemporanea. A garantire una connessione protetta, inoltre, c'è la crittografia AES a 256 bit che offre un livello di protezione aggiuntivo ai dati di connessione.

In caso di problemi, inoltre, c'è la funzionalità Kill Switch che interrompe immediatamente la connessione, bloccando l'accesso al web fino a quando la connessione sicura non viene ripristinata. Da segnalare, inoltre, che NordVPN può contare su di una rete di oltre 5.400 server sparsi in tutto il mondo. L'accesso ad Internet può avvenire, quindi, in modo veloce, grazie all'assenza di limiti di banda ed alla possibilità di scegliere il luogo della connessione, aggirando eventuali limiti geografici. La politica no-log e il sistema di protezione IP garantiscono, inoltre, la massima privacy.

Non si tratta solo di marketing. NordVPN vene considerata la miglior VPN sul mercato grazie soprattutto ad un rapporto tra prestazioni e prezzo davvero al top. Con la nuova offerta di Natale è, quindi, possibile attivare NordVPN con uno sconto fino al 68%. Scegliendo il piano biennale, infatti, si hanno tre mesi gratis aggiuntivi con la possibilità di accedere al servizio con una spesa di appena 2,99 euro al mese (scegliendo la versione Standard).

