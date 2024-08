NordVPN cala di prezzo: ora bastano 3,09 euro al mese per usare la VPN

È il momento di attivare NordVPN: tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata, con possibilità di ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese (evitando blocchi geografici e censure online), possono ora sfruttare NordVPN e la promo che consente l'attivazione della VPN con un prezzo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

Grazie a quest'offerta è possibile sfruttare una VPN illimitata per 27 mesi, con 30 giorni di garanzia di rimborso e 6 mesi gratis da regalare a un amico. Per attivare l'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN è in offerta: ecco perché attivare la VPN

E' il momento giusto per attivare una nuova VPN con un prezzo contenuto e un servizio completo e ricco di vantaggi. Con NordVPN è ora possibile sfruttare una VPN illimitata con le seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia e una politica no log

e una network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese

connessione senza limiti di banda e di traffico dati

possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi, anche in contemporanea

Con l'offerta in corso, NordVPN è ora in offerta al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, con possibilità di ottenere uno sconto del 73% rispetto al prezzo standard. La promozione riguarda il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo della VPN senza limitazioni.

Per tutti i nuovi utenti è possibile sfruttare una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni, in modo da poter "testare" sotto tutti i punti di vista la qualità della VPN. La promozione, inoltre, prevede anche 6 mesi gratis da regalare a un amico. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.