NordVPN amplia le funzionalità del piano Base: ecco l'offerta di ottobre

Ad ottobre si registra una novità importante in casa NordVPN, ossia il rafforzamento del piano Base con nuove funzionalità. Da questo mese, infatti, sono disponibili alcune funzionalità dell’antivirus di nuova generazione, tra cui la protezione da truffe e phishing, due delle minacce informatiche più pericolose dell’ultimo periodo.

Il piano Base di NordVPN è in offerta a 3,49 euro al mese per i primi due anni, per effetto di uno sconto del 69%. La promozione in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di trenta giorni nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento.

Fino a un paio di settimane fa il piano più economico di NordVPN si limitava ad includere il medesimo servizio di rete privata virtuale incluso nei piani Completo e Ultimate Max, gli altri due piani disponibili per gli utenti che scelgono di sottoscrivere un abbonamento al servizio punto di riferimento del settore. Le recenti novità hanno però permesso all’account Base di fare un passo in avanti importante.

Come accennato qui sopra, la protezione da truffe e phishing era una funzionalità esclusiva dell’antivirus di nuova generazione di NordVPN, disponibile a partire dal piano Completo ora in offerta a 4,49 euro al mese. Da oggi, invece, ne possono beneficiare anche gli utenti del piano più economico.

Il funzionamento è molto semplice: NordVPN va a bloccare in tempo reale siti web pericolosi, link di phishing o e-commerce falsi. Il blocco avviene prima ancora che l’utente inserisca le proprie credenziali per accedervi, così da evitare qualsiasi rischio legato alla perdita di denaro.

L’altra funzionalità inclusa nel piano Base si chiama Dark Web Monitor e consiste nel monitoraggio del dark web per rilevare eventuali fughe di dati. In totale si possono controllare le informazioni associate ad un massimo di cinque indirizzi e-mail.

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