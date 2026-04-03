NordVPN alza lo sconto al 76%: prezzi più bassi per tutti i piani di 2 anni

NordVPN ha aumentato la percentuale di sconto sui piani della durata di due anni, ora disponibili a partire da 2,99 euro al mese con una riduzione di prezzo massima del 76%. La promozione in corso include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Nell’ambito della nuova iniziativa i prezzi dei piani di due anni di NordVPN cambiano in questo modo:

Base: 2,99 euro al mese , 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, si rinnova a 139,08 euro l’anno (74% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

, 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, si rinnova a 139,08 euro l’anno (74% di sconto rispetto al prezzo consigliato) Plus: 3,49 euro al mese , 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, si rinnova a 179,88 euro l’anno (76% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

, 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, si rinnova a 179,88 euro l’anno (76% di sconto rispetto al prezzo consigliato) Ultimate: 6,19 euro al mese, 148,56 euro per i primi 24 mesi invece di 513,36 euro, si rinnova a 256,68 euro l’anno (71% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

Ogni piano include la funzione Dark Web Monitor

Per l’occasione NordVPN ha scelto di mettere l’accento sulla funzionalità Dark Web Monitor, attraverso cui ciascun utente può monitorare in tempo reale gli indirizzi e-mail alla ricerca di eventuali violazioni di dati. Nel caso venga rilevata una potenziale minaccia, l’applicazione invia un avviso tempestivo all’utente in questione.

Dark Web Monitor è una funzione inclusa nei piani Base e Plus. Il piano Ultimate, quello più completo, presenta la funzionalità Dark Web Monitor Pro: quest’ultima versione consente di monitorare fino a 8 indirizzi di posta elettronica in contemporanea, fino a 2 documenti di identità e fino a 2 carte di credito.

A questo proposito, NordVPN sottolinea che Dark Web Monitor è in grado di monitorare fino a 5 indirizzi e-mail contro gli 8 della versione Pro. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la pagina dedicata all’offerta.

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