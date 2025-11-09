NordVPN abbassa ancora il prezzo: 74% di sconto immediato sui piani di 2 anni

NordVPN ha rinnovato i prezzi dei suoi piani della durata di due anni abbassandoli ancora in occasione del Black Friday. Ora, con la nuova offerta, gli utenti possono risparmiare il 74% sui piani Base, Plus e Ultimate di 24 mesi, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese: mai erano costati così poco in tutto il 2025.

Ecco il riepilogo dei prezzi scontati di tutti i piani:

Base: 2,99 euro al mese per 24 mesi

al mese per 24 mesi Plus: 3,89 euro al mese per 24 mesi

al mese per 24 mesi Ultimate: 6,39 euro al mese per 24 mesi

La promozione in corso sui piani di due anni di NordVPN consente inoltre di ricevere tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Nell'eventualità dunque che la VPN non soddisfi le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile ottenere il rimborso completo.

Il fiore all'occhiello: Threat Protection Pro

I piani Plus e Ultimate di NordVPN includono Threat Protection Pro, strumento proprietario anti-malware che consente di portare la propria cybersicurezza a un livello superiore. Si tratta infatti di un tool in grado di bloccare in automatico tentativi di phishing, tracciamento dei dati, pubblicità invasiva e malware presenti nei file scaricati dal web.

Grazie a Threat Protection Pro, dunque, si ottiene una navigazione più fluida e sicura, migliorando non solo la privacy ma anche l'esperienza d'uso degli utenti quando sono connessi alla rete Internet. Ad accertare la sua affidabilità sono anche i principali test di sicurezza indipendenti, che hanno definito lo strumento di NordVPN uno dei più avanzati disponibili oggi sul mercato.

A giugno 2025, numeri alla mano, Threat Protection Pro ha bloccato qualcosa come 50 milioni di siti truffa e di phishing, 10 milioni di malware e 53 miliardi di tracker. Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata all'offerta di NordVPN.

