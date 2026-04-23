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NordVPN a meno di 3€: la sicurezza totale ora costa pochissimo

Il servizio di rete privata virtuale offre uno sconto fino al 76% sui piani della durata di due anni con prezzi a partire da 2,99 euro.
NordVPN a meno di 3€: la sicurezza totale ora costa pochissimo
Il servizio di rete privata virtuale offre uno sconto fino al 76% sui piani della durata di due anni con prezzi a partire da 2,99 euro.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 apr 2026
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Ad aprile NordVPN ha lanciato una nuova offerta sui piani VPN della durata di due anni, proponendo uno sconto massimo del 76% con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Si tratta del prezzo più basso fin qui raggiunto dal servizio di rete privata virtuale quest’anno.

NordVPN si distingue sia per la sua elevata velocità di connessione sia per le funzionalità di sicurezza extra, su tutte Threat Protection Pro, strumento anti-malware proprietario in grado di bloccare le minacce informatiche, gli annunci pubblicitari presenti nei siti web e il tracciamento dei dati personali da parte di aziende di terze parti.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn prezzi

I prezzi scontati dei piani di 2 anni di NordVPN

Di seguito vi mostriamo un riepilogo della promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN:

  • Piano Base: 2,99 euro al mese, 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro; si rinnova a 139,08 euro (74% di sconto)
  • Piano Plus: 3,49 euro al mese, 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro; si rinnova a 179,88 euro (76% di sconto)
  • Piano Ultimate: 6,19 euro al mese, 148,56 euro per i primi 24 mesi invece di 513,36 euro; si rinnova a 256,68 euro (71% di sconto)

Tutti i piani della durata di due anni del servizio di rete privata virtuale di NordVPN presentano la stessa VPN, di conseguenza il piano Base è quello più conveniente per chi è interessato semplicemente alla privacy online della propria navigazione in Internet. Infine, su tutti i piani è valida una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

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