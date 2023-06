NordVPN: 63% di sconto sul piano di 2 anni e sicurezza al TOP

NordVPN fa della sicurezza il suo tratto distintivo. Sicurezza che va a braccetto con la velocità di connessione e la semplicità di utilizzo, per una VPN che non presenta difetti. Ed è proprio per questo motivo che l'ultima offerta estiva è di quelle da prendere al volo.

Sul sito ufficiale puoi sottoscrivere il piano di due anni a 3,99 euro al mese, approfittando del 63% di sconto applicato in queste ore. E in più hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

NordVPN: il piano di 2 anni in sconto del 63%

Dicevamo della velocità di connessione. Rispetto a una concorrenza che in media presenta valori compresi tra i 1500 e 3000 Mbps, NordVPN alza l'asticella con una velocità media che supera i 6000 Mbps. In pratica più del doppio di quanto non facciano gli altri servizi concorrenti.

Sul fronte della sicurezza invece, NordVPN protegge i tuoi dati da occhi indiscreti e potenziali cybercriminali creando un tunnel crittografato su Internet. In questo modo sei sempre protetto, sia quando usi il motore di ricerca sia quando guardi un video o accedi al tuo conto corrente bancario online.

Un ulteriore vantaggio della VPN è la possibilità di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche quando si è in vacanza in totale sicurezza. D'ora in avanti potrai connetterti alla rete Wi-Fi dell'aeroporto o dell'albergo senza preoccuparti di nulla, così da risparmiare anche i Giga di Internet della tua offerta telefonica.

Cogli al volo l'offerta di NordVPN sul piano di due anni e risparmia quasi 5 euro ogni mese per 24 mesi.

