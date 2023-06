NordVPN: 59% di sconto e 3 mesi extra gratuiti ORA

NordVPN è uno dei punti di riferimento nel settore della VPN, se non il miglior servizio oggi disponibile. Sicurezza, velocità e semplicità di utilizzo sono i suoi principali punti di forza, a cui aggiunge la possibilità di funzionare su qualsiasi dispositivo o sistema operativo. In queste ore è di nuovo disponibile l' offerta speciale, che prevede il 59% di sconto e 3 mesi extra gratuiti tramite la sottoscrizione del piano biennale a 3,99 euro al mese.

NordVPN in offerta speciale ancora per poco

Con NordVPN ottieni una velocità di connessione superiore alla media (oltre 6370 Mbps) e una lista sconfinata di server VPN che sfiora le 6.000 unità. Ma è sul fronte sicurezza che la pluripremiata rete virtuale privata dà il meglio di sé. Tutto merito di funzionalità esclusive quali la ricerca automatica di malware nei file scaricati e l'invio di notifiche in caso di violazione delle credenziali. A tutto questo si aggiunge l'integrazione di un ad blocker, attraverso cui è possibile navigare in Internet senza fastidiosi annunci pubblicitari.

NordVPN è un servizio VPN affidabile, che rende private le tue informazioni ovunque tu sia, così da proteggerti da occhi indiscreti mentre navighi online o ricevi documenti importanti via email, anche quando ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica. Un altro punto a favore di NordVPN è la configurazione semplice, basta infatti pigiare sul pulsante Connessione Rapida per ottenere il server migliore per le condizioni della tua rete Internet.

Cogli al volo l'offerta speciale di NordVPN e risparmia oltre 115 euro per i primi due anni. Inclusa nel prezzo anche la garanzia Soddisfatti o Rimborsati, da esercitare entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.