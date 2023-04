NordVPN: 59% di sconto per massima velocità e sicurezza

Le Virtual Private Network, considerate fino a pochi anni fa come strumenti per "nerd" sono oggi servizi molto diffusi.

Con l'evoluzione della rete, infatti, la possibilità di utilizzare un indirizzo IP diverso da quello reale, comporta una serie di vantaggi concreti.

Si spazia dall'acquisto di servizi a costi minori rispetto a quelli riservati al territorio italiano, fino all'ottenimento dell'anonimato online. In alcuni casi, l'utilizzo di una VPN di alto profilo, può consentire di accedere a streaming preclusi in Italia.

Di certo, affinché un provider sia considerato davvero valido, deve prevalentemente offrire due certezze ai suoi clienti: velocità e sicurezza.

Affinché i due requisiti siano rispettati alla lettera, affidarsi a NordVPN è una delle pochissime scelte a disposizione dei consumatori.

Con NordVPN sicurezza al top con velocità adatte a streaming e file torrent

NordVPN è un vero e proprio pilastro del settore VPN a livello mondiale.

Stiamo parlando di una piattaforma nata nel 2012 e con sede a Panama. La scelta di tale paese non è casuale: si tratta di un territorio che non aderisce a iniziative sovrannazionali come Five-Eyes o Fourteen-Eyes, potenzialmente pericolose per la privacy degli utenti.

Grazie a questa posizione vantaggiosa, NordVPN si propone come uno dei servizi più affidabili per l'utenza, forte anche di un'infrastruttura che non ha eguali in questo ambito.

Si parla di più di 5.600 server sparsi in tutto il mondo, per una varietà di indirizzi IP impressionante a disposizione dell'utenza.

L'adozione del protocollo WireGuard, poi, permette di coniugare gli alti standard di sicurezza legati a questa VPN con prestazioni elevate. Ciò rende NordVPN ideale per attività alquanto esose in termini di banda, come il download di file torrent e la fruizione di contenuti streaming.

L'assistenza live-chat poi, permette agli utenti di utilizzare la VPN senza stress, consapevoli di avere sempre e comunque supporto da parte del provider.

Grazie all'attuale promozione, NordVPN è anche alquanto conveniente.

Stiamo parlando di uno sconto pari al 59% sul piano Completo biennale, a cui vanno aggiunti anche 3 mesi gratis extra proposti dal provider ai suoi nuovi clienti.

