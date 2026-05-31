NordVPN, 28 mesi di utilizzo a un prezzo super: è la migliore VPN di giugno 2026

La nuova offerta di giugno 2026 è l'occasione giusta per poter iniziare una VPN illimitata: con la promo in corso, infatti, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo e con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è legata all'utilizzo del codice sconto BLAZE4MO, da aggiungere al momento dell'attivazione. Per attivare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La migliore VPN da attivare a giugno 2026

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una connessione non privata. In aggiunta, la VPN garantisce una politica no log e, quindi, elimina qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente durante l'uso della rete VPN.

Da segnalare un altro importante punto di forza: NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile selezionare un server in un altro Paese per spostare il proprio IP e aggirare blocchi geografici e censure online. Gli utenti possono sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Con l'offerta in corso, scegliendo il piano di 28 mesi (aggiungendo il codice BLAZE4MO), è possibile usare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. L'offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

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