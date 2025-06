NordVPN: 24 mesi di navigazione sicura con questo coupon

Se hai in programma una vacanza all'estero meglio partire preparati: anche quando si è in viaggio è fondamentale non sottovalutare mai possibili trappole digitali. Anzi, lontani da casa furti di dati e d'identità possono essere ancora più pericolosi. Ma c'è una soluzione per non rovinarsi le ferie: NordVPN, il servizio che ti permette di navigare sicuro ovunque, senza restrizioni e ora anche a un prezzo davvero super interessante.

Con l'offerta attuale puoi arrivare infatti a pagare questa VPN premium meno di 3 euro al mese. Come? Innanzitutto approfittando degli sconti fino al 72% su tutti i piani biennali, e poi inserendo il coupon esclusivo BLAZE5 in fase d'acquisto per un ulteriore 5% di sconto. In più, ora hai anche fino a 10GB di dati gratuiti sull'eSIM di Saily. Giusto in tempo per le vacanze!

Perché scegliere NordVPN: tutti i vantaggi e le caratteristiche

I motivi per cui scegliere NordVPN sono tantissimi. Protegge la tua navigazione da sguardi indiscreti, hacker e truffatori, ma ti permette anche di accedere sempre e comunque a contenuti geobloccati, indispensabile quando si è all'estero e magari si vuole recuperare la propria serie TV preferita o aggirare censure e altre restrizioni geografiche. E buone notizie per gli amanti dello streaming: non c'è limite di larghezza di banda e velocità.

Lato sicurezza, NordVPN è un aiuto validissimo per proteggere la tua privacy su qualsiasi dispositivo, computer, tablet, smart TV o smartphone che sia. Compatibile con qualsiasi sistema operativo e browser, l'app funziona anche su 10 device diversi contemporaneamente. Tutti protetti grazie alla solida crittografia A-256, a cui va aggiunta anche la rigida politica no-log del servizio, che ti assicura davvero il top della privacy possibile (neanche NordVPN stessa potrà accedere al tuo traffico dati).

Nei piani più avanzati hai anche funzionalità premium come anti-malware, password manager e addirittura scansioni del dark web alla ricerca di possibili fughe di dati.

Il prezzo, lo ribadiamo, è incredibile: attiva il coupon BLAZE5 per avere il 5% di sconto su tutti i piani biennali. Quest'ultimi sono già scontati fino al 72%, ma meglio affrettarsi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.