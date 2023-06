Il piano famiglia di NordPass, con cui è possibile avere fino a 6 account premium per proteggere tutte le credenziali in un unico posto sicuro, è disponibile a un prezzo scontato del 53%, a soli 2,79€ al mese per i primi due anni. Si tratta di uno dei password manager più diffusi, in grado di garantire gli standard più elevati di sicurezza per le vostre password esistenti, ma anche per quelle che creerete in futuro.

Permette infatti di rilevare password deboli o già usate, suggerendone di più forti, o di generarne di nuove più complesse e adeguate a resistere agli attacchi più recenti. Si tratta di una soluzione sicuramente ideale se fate uso di numerosi account e avete anche tanti dispositivi.

NordPass rende le vostre password più forti

NordPass è un gestore password con cui è possibile custodire e generare password più robuste, condividere le credenziali in totale sicurezza con amici o colleghi, nonché salvaguardare i propri account da possibili violazioni.

Se siete stanchi di segnarvi le password sui fogli di carta o in un file del blocco note di Windows, potete finalmente dire addio a tutto ciò salvando le credenziali con un solo clic. Lo stesso è possibile fare per altri dati importanti, come carte di credito e informazioni personali. Tutto sarà custodito in un unico posto.

Con la stessa velocità, sarete in grado di inserire rapidamente i dati per effettuare acquisti o compilare documenti sempre tramite un clic del vostro mouse. NordPass lo farà in automatico per voi, consentendovi di risparmiare tempo.

Altrettanto sicura è la condivisione delle credenziali con altri utenti, grazie all'utilizzo di un canale crittografato. Passate ad amici e colleghi informazioni come password Wi-Fi o account di lavoro senza alcuna preoccupazione.

NordPass vi avvertirà se uno dei vostri account o dati personali risultano violati, rafforzando in automatico la sicurezza per prevenire possibili danni.

Acquistate ora il piano in promozione e proteggete le vostre credenziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.