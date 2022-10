NordPass: proteggi le tue password GRATIS per 30 giorni

Tutelare le proprie password è sempre più importante e, allo stesso tempo, sempre più difficile.

D'altro canto, gli accessi a social network, caselle di posta elettronica e (ancora peggio) servizi di home banking, sono obbiettivi molto attraenti per hacker e criminali informatici simili.

Sotto questi punti di vista, esistono diversi consigli per rendere più efficaci le parole d'accesso. Una password lunga, con caratteri speciali e che alterna maiuscole a minuscole è un ottimo punto di partenza.

L'efficacia di tali comportamenti viene poi aumentata in modo esponenziale se si adotta un password manager come NordPass.

Non solo: utilizzare un'unica parola d'accesso per ogni singolo servizio è fortemente consigliato.

Rispetto a queste strategie poi, vi è un sostanziale problema: ricordare tutte queste combinazioni di lettere, numeri e caratteri non è per niente semplice.

Per risolvere qualunque tipo di problema a riguardo, basta adottare un servizio come NordPass che, tra le altre cose, offre una prova gratuita di 30 giorni.

Un password manager tra i più efficaci al mondo gratis per 30 giorni

NordPass è uno dei password manager tra i più diffusi e apprezzati sulla scena mondiale.

Stiamo parlando di un servizio proposto dagli stessi creatori di NordVPN, il provider dedicato alle Virtual Private Network più famoso al mondo.

Tra i tanti vantaggi offerti da questa piattaforma, possiamo citare la possibilità di sincronizzarsi su più dispositivi e di funzionare anche quando il device utilizzato è sconnesso dalla rete.

Oltre alle funzione basiche di questi servizi, come la memorizzazione delle password, ve ne sono altre più avanzate.

NordPass consente di creare automaticamente password complesse, che poi gestisce in totale autonomia compilando i form al posto dell'utente.

Gli standard di sicurezza altamente elevati poi, risultano non solo una garanzia per il presente, ma anche per il futuro e le conseguenti minacce informatiche che si paleseranno nel breve-medio periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.