NordPass: proteggi le tue password a soli 1,39 euro al mese

Le password restano il metodo principale per proteggere servizi ed applicazioni da intromissioni esterne.

Nonostante la diffusione dell'autenticazione a due fattori nonché dell'identificazione facciale o delle impronte digitali, l'utilizzo di una parola d'accesso resta l'opzione più diffusa in questo ambito. La scelta e l'utilizzo di una password sono però fattori piuttosto complicati da affrontare.

Questa deve essere facile da ricordare ma, al contempo, difficile da individuare per gli altri. In questo contesto dunque, software per la gestione delle password sono senza ombra di dubbio molto utili.

Tra di essi, NordPass rappresenta uno dei nomi più diffusi e apprezzati a livello globale.

Perché NordPass con il 48% di sconto è un'offerta imperdibile

NordPass è uno strumento alquanto avanzato, figlio di sviluppatori con una lunga esperienza alle spalle. Stiamo infatti parlando dei ragazzi già impegnati nella realizzazione di NordVPN, la VPN più famosa al mondo che può contare più di 14 milioni d'utenti.

Tornando al gestore di password, questo permette di memorizzare le parole d'accesso attraverso l'algoritmo di crittografia XChaCha20. Questo soluzione, di fatto, rappresenta per molti addetti ai lavori il futuro stesso della crittografia.

A livello puramente pratico, NordPass salva le singole password, compilandola al posto dell'utente ogni volta che lo stesso cercherà di accedere a un sito web. Grazie alla duttilità di questo software, è possibile utilizzare tale funzione anche da diversi dispositivi (grazie alla sincronizzazione tra di essi) e con qualunque tipo di browser.

Non solo: per rendere più sicuro l'accesso ai servizi online, questo software permette anche di generare le password. In questo modo è possibile crearne di nuove e più complesse, senza poi doversi preoccupare di doverle ricordare.

A rendere ancora più interessante NordPass è l'attuale offerta che coinvolge questo tool. Grazie al 48% di sconto rispetto al listino prezzi, è possibile sottoscrivere un abbonamento biennale di questo servizio spendendo appena 1,39 al mese: di fatto quanto un caffé al bar.

