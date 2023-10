NordPass Premium: proteggi le tue password e risparmia il 26%

Il pacchetto NordPass Premium è in offerta del 26% e può essere la soluzione ideale con cui proteggere le proprie credenziali in un unico posto. Grazie alla promozione, è possibile acquistarlo a soli 2,19€ per i primi due anni, beneficiando di numerosi vantaggi.

Il password manager garantisce la massima sicurezza per i vostri account e consente di condividere in sicurezza le password con altri utenti.

NordPass Premium: la soluzione per le vostre password

NordPass Premium è un pacchetto che include diversi vantaggi. Grazie alla promozione, potrete beneficiare di:

1 account utente Premium

Salvataggio e compilazione in automatico delle credenziali quando necessario

Un posto sicuro dove proteggere i dati finanziari delle vostre carte di pagamento e delle note

La possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi

Un servizio di analisi delle violazioni su internet, che vi notifica nel caso in cui una delle vostre informazioni sia direttamente interessata

Un piccolo cloud crittografato di 3GB dove archiviare documenti in sicurezza

NordPass supporta anche le Passkey, la tecnologia di autenticazione di nuova generazione che permette di rimpiazzare username e password. Facendo uso di due chiavi crittografate, di cui una pubblica e una privata, memorizzate nel dispositivo e presso il sito web dove viene registrato l'account, è possibile utilizzare il dispositivo, l'impronta digitale, il volto o altri elementi, come sistema di autenticazione. In questo modo, la sicurezza degli account migliora notevolmente, rendendo la vita decisamente più difficile ai malitenzionati.

Il password manager semplifica le attività giornaliere di accesso e compilazione dei moduli, facendo tutto questo in automatico. Attraverso un messaggio, vi verrà chiesto se salvare rapidamente l'username e la password inserite, in modo che questa possa essere compilata in automatico successivamente, quanto richiesto. Lo stesso è possibile fare con le informazioni di pagamento, durante gli acquisti, nonché con le proprie informazioni nel caso di moduli.

Approfittate ora dell'offerta per beneficiare di tutti gli strumenti forniti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.