NordPass Premium: la soluzione ideale per la gestione delle password

Se gestisci numerosi account online per lavoro e per uso personale, NordPass può semplificarti la vita permettendoti di salvare automaticamente le credenziali di accesso ai siti web e alle piattaforme aziendali, generare password sicure per ogni account evitando combinazioni deboli o ripetute, e accedere rapidamente ai servizi grazie alla funzione di autofill su qualsiasi dispositivo. Inoltre, puoi verificare la sicurezza delle tue password, individuando quelle compromesse o deboli, e condividere in modo sicuro le credenziali di un account aziendale con un collega senza rischiare fughe di dati.