NordPass Premium è già in sconto Black Friday: costa il 53% in meno

NordPass Premium è il servizio perfetto per gestire password diverse per decine di account nella maniera più sicura possibile, depositandole di fatto in una sorta di cassaforte digitale inaccessibile a chiunque, se non per te. Con l'offerta Black Friday, puoi avere tutto questo a soli 1,39 euro al mese invece di 2,99 con 3 mesi extra inclusi: in pratica, il costo complessivo è di 37,53 euro per 27 mesi, invece di 80,73.

Il servizio funziona, come detto, come una cassaforte digitale in cui conservare le credenziali senza doverle recuperare ogni volta dalla memoria o da appunti sparsi. Puoi archiviare password, passkey, dati delle carte di credito e altre informazioni personali in un unico spazio protetto da crittografia, così da ritrovare quello che ti serve quando accedi ai tuoi servizi online.

Per rendere più pratico l'utilizzo quotidiano avrai a disposizione il salvataggio e la compilazione automatica delle credenziali. Quando crei un nuovo account, NordPass può salvare la password. Agli accessi successivi, invece, può inserirla automaticamente nei campi richiesti. In questo modo riduci il tempo perso a digitare i dati e puoi usare credenziali differenti per i vari siti.

Per accedere alla cassaforte puoi sfruttare sistemi di sicurezza come Face ID o l'impronta digitale sui dispositivi che lo permettono. NordPass integra comunque anche strumenti che ti aiuteranno a controllare meglio la sicurezza dei tuoi account, come "Salute Password", che ti supporta nell'individuare credenziali deboli o problematiche, mentre con il Data Breach Scanner verifichi eventuali esposizioni dei dati. Con Email Masking, infine, puoi utilizzare indirizzi email mascherati per limitare l'esposizione del tuo indirizzo principale quando ti registri a servizi online compatibili a limitare così lo spam.

L'offerta è molto interessante perché ti permette di mettere ordine nelle tue credenziali e rendere più semplice la gestione degli accessi, senza rinunciare a strumenti aggiuntivi per la privacy. Al prezzo di 37,53 euro per i primi 27 mesi metti tutto al sicuro per più di due anni.

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