NordPass Premium: che SCONTO (56% e 3 mesi GRATIS)

NordPass è la soluzione che stavi cercando per non dimenticare più nemmeno una password e soprattutto farlo in modo sicuro. Ora puoi approfittare di un'offerta imperdibile che ti permette di risparmiare il 56% sul piano di 2 anni, ottenendo anche 3 mesi aggiuntivi GRATIS. Scopri come NordPass Premium può migliorare la tua sicurezza online e semplificare la gestione delle tue password.

Perché NordPass Premium?

NordPass è un gestore di password all'avanguardia scelto da milioni di persone e aziende in tutto il mondo. Cosa lo rende così speciale? Ecco alcuni dei vantaggi principali:

Salva un Numero Illimitato di Password e Passkey : Dimentica il limite delle password da ricordare. NordPass ti consente di salvare tutte le tue password e passkey in modo sicuro.

: Dimentica il limite delle password da ricordare. NordPass ti consente di salvare tutte le tue password e passkey in modo sicuro. Salvataggio e Compilazione Automatici : NordPass rende più semplice che mai l'accesso ai tuoi account online. Grazie alla funzione di salvataggio e compilazione automatici, puoi dimenticarti delle lunghe sessioni di login.

: NordPass rende più semplice che mai l'accesso ai tuoi account online. Grazie alla funzione di salvataggio e compilazione automatici, puoi dimenticarti delle lunghe sessioni di login. Genera Password Complesse : La generazione di password sicure non è mai stata così facile. NordPass crea password complesse e uniche per proteggere i tuoi account.

: La generazione di password sicure non è mai stata così facile. NordPass crea password complesse e uniche per proteggere i tuoi account. Scansione del Web per Fughe di Dati : NordPass tiene d'occhio il web per te, alla ricerca di possibili fughe di dati e violazioni di sicurezza. Riceverai un avviso se una delle tue password è coinvolta.

: NordPass tiene d'occhio il web per te, alla ricerca di possibili fughe di dati e violazioni di sicurezza. Riceverai un avviso se una delle tue password è coinvolta. Identificazione di Password Deboli : NordPass analizza le tue password e ti avvisa se ne trova di deboli, datate o riutilizzate. Puoi quindi procedere a migliorarle per aumentare la sicurezza.

: NordPass analizza le tue password e ti avvisa se ne trova di deboli, datate o riutilizzate. Puoi quindi procedere a migliorarle per aumentare la sicurezza. Sincronizzazione Automatica su Tutti i Dispositivi: NordPass sincronizza automaticamente le tue password su tutti i tuoi dispositivi, garantendo un accesso uniforme ovunque ti trovi.

Autenticazione a Più Fattori : Aggiungi un livello extra di sicurezza con l'autenticazione a più fattori. Proteggi i tuoi account con il riconoscimento biometrico o altri metodi.

: Aggiungi un livello extra di sicurezza con l'autenticazione a più fattori. Proteggi i tuoi account con il riconoscimento biometrico o altri metodi. Condivisione Sicura : Hai bisogno di condividere elementi sensibili con persone di fiducia? NordPass ti permette di farlo in modo sicuro, proteggendo le tue password e passkey.

: Hai bisogno di condividere elementi sensibili con persone di fiducia? NordPass ti permette di farlo in modo sicuro, proteggendo le tue password e passkey. Accesso in Caso di Emergenza : In situazioni di emergenza, puoi concedere l'accesso a familiari o amici di fiducia in modo che possano accedere alle tue password se necessario.

: In situazioni di emergenza, puoi concedere l'accesso a familiari o amici di fiducia in modo che possano accedere alle tue password se necessario. Compilazione Automatica di Moduli : NordPass semplifica la compilazione di moduli online con i tuoi dati personali già memorizzati.

: NordPass semplifica la compilazione di moduli online con i tuoi dati personali già memorizzati. Sicurezza per Dati Finanziari e Note : Oltre alle password, NordPass può memorizzare in modo sicuro i dati delle carte di credito e le tue note personali.

: Oltre alle password, NordPass può memorizzare in modo sicuro i dati delle carte di credito e le tue note personali. Facile Cambio di Dispositivo : Quando passi a un nuovo dispositivo, NordPass ti aiuta a mantenere la connessione, trasferendo facilmente tutte le tue password.

: Quando passi a un nuovo dispositivo, NordPass ti aiuta a mantenere la connessione, trasferendo facilmente tutte le tue password. Importa ed Esporta Password : Se utilizzi già un altro gestore di password, NordPass ti permette di importare ed esportare facilmente le tue password.

: Se utilizzi già un altro gestore di password, NordPass ti permette di importare ed esportare facilmente le tue password. Massima Sicurezza: NordPass garantisce la massima sicurezza e crittografia, in modo che solo tu possa accedere alle tue password.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su NordPass Premium, con un risparmio del 56% e 3 mesi aggiuntivi GRATIS. Proteggi le tue password e i tuoi dati online in modo semplice e sicuro. La sicurezza dei tuoi account non può aspettare, approfitta di questa occasione oggi stesso.