NordPass in offerta: password manager a metà prezzo

Gestire password e credenziali su più dispositivi è diventato indispensabile, se si vuole mantenere un buon livello di sicurezza online. NordPass, un password manager completo e multipiattaforma, grazie alla promozione attuale può essere attivato ad un prezzo molto interessante.

Scegliendo il piano di due anni con tre mesi extra inclusi, l'abbonamento dura complessivamente 27 mesi e costa il 50% in meno, ovvero solo 1,49 euro al mese, con garanzia di rimborso valida per 30 giorni. Ma vediamo più nel dettaglio come funziona NordPass.

Tutte le funzioni incluse in NordPass

NordPass consente di archiviare in modo sicuro un numero illimitato di password e passkey, rendendole disponibili su tutti i dispositivi sincronizzati.

Il sistema di salvataggio e compilazione automatica velocizza l'accesso a siti e servizi, eliminando la necessità di ricordare ogni singola credenziale. A supporto della sicurezza è presente anche un generatore integrato di password robuste, pensato per creare combinazioni difficili da violare.

Il servizio non si limita alla gestione delle credenziali: NordPass monitora anche eventuali violazioni di dati online, avvisando l'utente nel caso in cui le proprie informazioni risultino coinvolte in fughe di dati. Inoltre, è in grado di individuare password considerate deboli, obsolete o riutilizzate troppo spesso, suggerendo quando è opportuno cambiarle.

Tra le funzioni più pratiche c'è anche la possibilità di salvare i dati delle carte di pagamento, così da velocizzare gli acquisti online senza rinunciare alla protezione delle informazioni sensibili. E tutti i dati vengono sincronizzati in tempo reale tra smartphone, tablet e computer.

Oltre al piano standard, è disponibile anche la versione Family, proposta a 2,79 euro al mese, che include sei account separati, ognuno con il proprio archivio di password indipendente. Per maggiori dettagli basta andare sul sito ufficiale di NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.