NordPass in offerta: la soluzione per chi dimentica sempre le password

Gestire le proprie credenziali online in modo sicuro e pratico non è mai stato così semplice. Con l'offerta in corso, NordPass - il password manager firmato dagli stessi sviluppatori di NordVPN - è disponibile a 1,49€ + IVA al mese scegliendo il piano biennale. Per i nuovi utenti c'è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, per testare il servizio senza rischi.

Perfetto per chi tende a dimenticare le password o ne usa una sola per tutto, NordPass aiuta a mettere ordine nella propria vita digitale, senza compromettere la sicurezza.

NordPass: il password manager che ti semplifica (e protegge) la vita online

NordPass è molto più di un semplice archivio di password: è uno strumento avanzato che consente di salvare, gestire e proteggere un numero illimitato di password e passkey, sincronizzandole automaticamente su tutti i dispositivi. Disponibile su computer, smartphone e tablet, offre funzionalità pensate per chi vuole comodità e sicurezza, senza complicazioni.

Tra le principali caratteristiche di NordPass abbiamo:

Autosalvataggio delle credenziali durante la navigazione;

durante la navigazione; Autofill intelligente , per compilare login e moduli in un click;

, per compilare login e moduli in un click; Notifiche di sicurezza in caso di password deboli, duplicate o compromesse;

in caso di password deboli, duplicate o compromesse; Avvisi in tempo reale se uno dei siti a cui sei iscritto è stato violato;

se uno dei siti a cui sei iscritto è stato violato; App ufficiali per tutte le piattaforme, con sincronizzazione automatica dei dati.

NordPass è pensato sia per l'utente medio che per chi ha decine di account da gestire, dall'home banking al lavoro da remoto, dalle piattaforme streaming agli acquisti online.

Per attivare subito l'offerta e iniziare a usare NordPass, basta accedere al sito ufficiale e selezionare il piano biennale in promo a 1,49€ + IVA al mese, con 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Un piccolo prezzo per un enorme passo avanti nella gestione sicura delle tue password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.