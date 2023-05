NordPass: il tuo partner per password sicure e robuste

Vi domandate sempre dove poter memorizzare in sicurezza tutte le credenziali d'accesso dei vostri account? Tenerle tutte a mente non è certo l'ideale e utilizzare un semplice taccuino o foglio di carta è decisamente un'opzione poco sicura. È qui che torna utile un gestore password come quello di NordPass, un servizio offerto dagli stessi autori di una delle VPN più diffuse. Sottoscrivendo un piano famiglia, con sconti fino al 53%, beneficerete di numerose funzionalità di sicurezza per tenere al sicuro tutte le "chiavi d'accesso" ai vostri servizi.

NordPass: il custode ideale per le vostre password

NordPass vi permette di memorizzare tutte le credenziali in pochi clic. Ogni volta che accedete a un sito web, un messaggio a schermo vi suggerirà di salvare email e password in automatico all'interno del gestore credenziali. In questo modo sarete anche in grado di accedere automaticamente a ogni account con l'autocompilazione integrata nell'app, utilizzabile con l'estensione per Chrome, Opera, Edge, Safari, Brave e Firefox.

Se avete già memorizzato delle password nel browser, NordPass può rilevarle in automatico e darvi l'opportunità di importarle all'instante, oppure caricarle tramite file CSV. È possibile archiviare credenziali senza alcun limite.

Oltre a ciò, l'app memorizza anche altre informazioni importanti, come le password per le reti Wi-Fi, codici per sistemi di allarme e altre credenziali di alto livello che volete conservare senza rischi. Memorizzate in sicurezza tutte le vostre carte di pagamento attraverso lo scanner OCR, per inserirle all'instante e utilizzarle senza rischi quando acquistate online. Non sarà necessario inserire manualmente alcuna informazione.

NordPass può anche organizzare informazioni personali, come nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, in modo da rendere immediata la compilazione di documenti digitali. È possibile mantenere tutto in ordine, organizzando le informazioni in cartelle protette, per un accesso rapido e semplice.

Se non volete installare l'app, è possibile anche utilizzare la cassaforte online, che include la maggior parte delle caratteristiche presenti nel client desktop.

Scegliete ora il piano che fa per voi e mettete al sicuro le vostre credenziali.

