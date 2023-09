NordPass: il rifugio digitale per le tue password al 43% di sconto

NordPass è un gestore di password completo e affidabile progettato per semplificare la tua vita online. In occasione dell'arrivo della stagione autunnale, ti offre una promozione imperdibile: uno sconto del 43% sul piano Premium biennale. Questa offerta è a tempo limitato, quindi cogli l'occasione prima che sia troppo tardi per garantirti la massima sicurezza online a un prezzo imbattibile.

Proteggi i tuoi dati sensibili con NordPass

Ma perché dovresti considerare NordPass per proteggere password e dati sensibili? Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

NordPass ti aiuta a generare password uniche e complesse, eliminando il rischio di utilizzare chiavi di accesso deboli o riutilizzare le stesse per più account

e complesse, eliminando il rischio di utilizzare chiavi di accesso deboli o riutilizzare le stesse per più account Autofill : dimentica il fastidio di inserire manualmente le credenziali di accesso nei siti web. NordPass lo fa automaticamente per te, migliorando la sicurezza e risparmiando tempo

: dimentica il fastidio di inserire manualmente le di accesso nei siti web. NordPass lo fa automaticamente per te, migliorando la e risparmiando tempo NordPass utilizza l'algoritmo di crittografia XChaCha20 per proteggere le tue password e i tuoi dati sensibili, garantendo che rimangano inaccessibili a terzi o malintenzionati

per proteggere le tue e i tuoi dati sensibili, garantendo che rimangano inaccessibili a terzi o malintenzionati Funzionalità Premium esclusive: la versione Premium offre vantaggi esclusivi, come la condivisione sicura delle password tra dispositivi,"Salute Password" e "Data Breach Scanner" per individuare violazioni dati conosciute

Non c'è momento migliore per passare a NordPass Premium e proteggere la tua vita online. Approfitta della promozione a tempo limitato per sottoscrivere un abbonamento biennale con uno sconto del 43%, che che abbassa il prezzo da 71,76 euro a soli 40,56 euro all'anno - pari a 1,69 euro al mese.

