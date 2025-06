NordPass, il password manager per tutta la famiglia, è in sconto del 53%

Troppe password da ricordare e nessuna voglia di scriverle tutte su un foglietto o di reimpostarle ogni volta? La soluzione è semplice: affidarsi a un password manager serio e sicuro. Con NordPass Family, tool pensato per proteggere fino a 6 utenti, puoi finalmente mettere ordine tra gli account digitali della tua famiglia.

E grazie alla promozione attiva oggi sul sito ufficiale, puoi sottoscrivere il piano biennale a soli 2,79€ al mese, invece di 5,99€, con un risparmio del 53%.

NordPass Family: la cassaforte digitale per tutta la casa

NordPass è sviluppato dallo stesso team di NordVPN, sinonimo di sicurezza online. Il piano Family include 6 account premium, ideali per gestire le password di tutti i componenti della famiglia con una sola sottoscrizione. Ogni utente ha il proprio spazio privato e protetto in cui salvare password, carte di credito, note sicure e altri dati sensibili, con accesso protetto da crittografia avanzata e autenticazione a più fattori.

NordPass suggerisce password complesse e sicure, compila in automatico i campi di login e pagamento, e ti avvisa nel caso in cui le tue credenziali finiscano in un data breach. In più, puoi condividere login e dati in modo sicuro con altri membri della famiglia, anche in situazioni d'emergenza.

L'offerta in corso ti permette di sottoscrivere NordPass Family per 24 mesi a soli 66,96€ (anziché 143,76€), con 30 giorni di prova gratuita e garanzia soddisfatti o rimborsati. Una soluzione semplice e completa per chi vuole proteggere la propria identità digitale - e quella dei propri cari - senza stress né costi eccessivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.