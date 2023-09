NordPass: il celebre password manager scontato del 40%

Se cercate un gestore password tra i più conosciuti, come quello di NordPass, allora potreste approfittare del nuovo sconto del 40% sul piano Premium, che scende a soli 1,79€ al mese per i primi due anni.

Acquistando questo piano, avrete a disposizione un gestore password completo delle funzionalità di sicurezza per proteggere al meglio per vostre credenziali, individuando password deboli, violazioni dei dati e molto altro.

NordPass: uno sconto da non perdere sul piano Premium

NordPass è un gestore password che vi aiuta a custodire le credenziali e proteggere i nuovi account, monitorando l'efficacia delle password già in uso e generandone di nuove più complesse e più forti contro i recenti attacchi. Consente inoltre di condividere in modo sicuro e veloce le password coi colleghi.

Tutte le password vengono salvate velocemente con un clic. Una volta inseriti user e password nei campi d'accesso, un messaggio pop up vi chiederà se custodirli nella cassaforte. È possibile farlo anche con carte di credito e passkey. Queste ultime sono supportate da NordPass e consentono un accesso sicuro senza l'utilizzo di password. Facendo uso di due chiavi, di cui una pubblica e l'altra privata, è possibile utilizzare altri elementi per autenticarsi, come il dispositivo stesso, il proprio volto, l'impronta o altro, velocizzando gli accessi e rendendo notevolmente più difficili gli attacchi.

NordPass compilerà tutto in automatico quando sarà necessario riempire i campi. Sempre con un clic, potrete rendere fulminee tutte le vostre attività in rete, come gli acquisti, la compilazione di documenti e altro. Se avete bisogno di condividere con i colleghi, gli amici o altri utenti credenziali come la password del Wi-Fi o di un servizio, è possibile farlo attraverso un canale crittografato, scegliendo gli account che possono averne accesso.

Il piano in offerta include un account Premium e una garanzia di 30 giorni entro cui è possibile chiedere un rimborso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.