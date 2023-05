NordPass: mettete al sicuro le vostre credenziali a un prezzo stracciato

Il tempo passa e gli account aumentano. Ricordarsi tutte le credenziali non è affatto semplice ed è sicuramente necessario un servizio che possa conservarle in un posto sicuro. Una delle soluzioni a tutto questo è NordPass! Un gestore credenziali realizzato dagli stessi autori della conosciutissima VPN, perfetto per una custodia sicura dei propri dati d'accesso.

Adatto sia per utenti privati che imprese, questo password manager assicura tutto il necessario per memorizzare password, carte di credito e altri dati sensibili. Il momento è ideale perché è infatti possibile approfittare del 53% di sconto e acquistare il piano da due anni a soli 2,79€ al mese.

NordPass: perché sceglierlo

NordPass è un password manager che rende tutto a portata di mano. Non si occupa soltanto di custodire le vostre credenziali, ma ha tutti gli strumenti per generarne di complesse, nel caso doveste registrare un nuovo account. Verrete avvertiti quando i vostri dati sono stati violati. Volete dare l'accesso di un vostro account a un amico o un collega? Potete condividerli in sicurezza tramite un'apposita funzione.

Ecco di cosa beneficerete abbonandovi con lo sconto del 53%:

Salvate le credenziali con un clic: basta il tasto sinistro del vostro mouse per mettere al sicuro i dati d'accesso subito dopo aver effettuato il login a un account non memorizzato, o dopo aver inserito il numero di una vostra carta. NordPass li rileverà e vi chiederà con un messaggio se volete custodirli.

basta il tasto sinistro del vostro mouse per mettere al sicuro i dati d'accesso subito dopo aver effettuato il login a un account non memorizzato, o dopo aver inserito il numero di una vostra carta. NordPass li rileverà e vi chiederà con un messaggio se volete custodirli. Compilazione automatica delle credenziali: non sarà più necessario perdere tempo a inserire username, password o i dati della carta. Potrete compilare i moduli in automatico in un batter d'occhio e risparmiare minuti.

non sarà più necessario perdere tempo a inserire username, password o i dati della carta. Potrete compilare i moduli in automatico in un batter d'occhio e risparmiare minuti. Condivisione sicura degli accessi: al lavoro, è spesso necessario passare ai colleghi le credenziali di account aziendali, o le password delle reti Wi-Fi. Potete farlo in modo rapido e sicuro tramite un semplice tasto, senza correre il rischio che finiscano in mani non autorizzate.

NordPass non raccoglie nessun dato riguardo l'attività degli utenti e fa uso dei metodi di sicurezza più avanzati, come crittografia "XChaCha20" e sistemi di autenticazioni a più fattori. Se non sarete comunque soddisfatti, il rimborso può essere richiesto entro 30 giorni dall'acquisto di qualsiasi piano.

