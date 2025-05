NordPass: gestisci le tue password in sicurezza con il 50% di sconto

Troppe password da ricordare? Se accedi ogni giorno a decine di siti e servizi - dalla banca allo streaming, fino alla posta elettronica - e temi di perderne il controllo, NordPass è la soluzione che fa per te. Si tratta di uno strumento sviluppato dagli stessi creatori di NordVPN, la famosa rete virtuale privata tra le più apprezzate del panorama online.

Questo password manager avanzato ti aiuta a salvare, generare e proteggere tutte le tue credenziali in un unico spazio cifrato. E oggi puoi attivare il piano Premium con il 50% di sconto, pagando solo 1,49€ al mese per due anni (anziché 71,76€, spenderai 35,76€ in totale). Andiamo alla scoperta di NordPass, con le caratteristiche principali e le sue funzionalità.

Cosa offre NordPass Premium?

Ecco le caratteristiche principali del servizio di NordPass:

Archiviazione illimitata di password e dati di accesso, con salvataggio e compilazione automatica dei moduli (autofill);

di password e dati di accesso, con salvataggio e compilazione automatica dei moduli (autofill); Crittografia di livello avanzato , protezione con autenticazione a due o più fattori e supporto per riconoscimento biometrico ;

, protezione con autenticazione a due o più fattori e supporto per ; Monitoraggio delle credenziali deboli, duplicate o compromesse , con notifiche quando è il momento di aggiornare;

, con notifiche quando è il momento di aggiornare; Accesso sincronizzato su tutti i tuoi dispositivi , per avere sempre tutto a portata di mano;

, per avere sempre tutto a portata di mano; Supporto attivo 24 ore su 24, per ricevere assistenza in qualsiasi momento.

Se invece cerchi una soluzione per più persone, puoi scegliere il piano Family di NordPass, pensato per gruppi o famiglie fino a 6 utenti, a soli 2,79€ al mese grazie al 53% di sconto. Stesse funzioni del piano Premium, ma condivisibili con chi vuoi (un bel vantaggio).

NordPass è la scelta ideale per mettere ordine nelle tue password e proteggere i tuoi dati sensibili. Visita il sito ufficiale per attivare ora l’offerta biennale e approfittare del prezzo più conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.