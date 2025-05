NordPass: gestisci e proteggi le tue password con il 50% di sconto

Con l’aumento delle attività digitali, dai social ai servizi bancari, diventa sempre più complicato ricordare e gestire password sicure e diverse per ogni account.

Ecco perché NordPass è la scelta ideale: un password manager sicuro ed efficiente, oggi disponibile a metà prezzo sul piano Premium, da 1,49€ al mese.

Cos’è NordPass e perché è utile

Sviluppato dagli stessi esperti dietro NordVPN, NordPass è pensato per chi vuole mettere ordine nella propria sicurezza digitale: salva tutte le credenziali in un unico spazio protetto, sincronizzato su più dispositivi. L'app semplifica la gestione delle password e riduce i rischi legati a smarrimenti, dimenticanze o riutilizzi pericolosi.

Attivando l’offerta, ottieni:

Archiviazione illimitata di password, passkey e informazioni riservate;

di password, passkey e informazioni riservate; Compilazione automatica di login e moduli online;

di login e moduli online; Generatore di password robuste per ogni nuovo account;

per ogni nuovo account; Scansione dei dati compromessi , con avvisi se le tue credenziali sono a rischio;

, con avvisi se le tue credenziali sono a rischio; Rilevamento di password duplicate, deboli o obsolete ;

; Sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi;

su tutti i tuoi dispositivi; Accesso protetto con autenticazione a due fattori o riconoscimento biometrico;

con autenticazione a due fattori o riconoscimento biometrico; Funzione di accesso d’emergenza e possibilità di condividere dati in modo sicuro.

In più, puoi archiviare carte di credito, appunti privati e spostare le password da altri gestori in pochi clic.

Oltre all’abbonamento individuale, c’è anche il piano Family, che offre protezione per 6 utenti a soli 2,79€/mese, perfetto per nuclei familiari che vogliono centralizzare la gestione delle credenziali in sicurezza.

Entrambi i piani sono coperti da garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Vai sul sito ufficiale di NordPass e attiva subito la promo a 1,49€/mese. È il momento di mettere in sicurezza la tua vita digitale.

