NordPass Famiglia protegge le credenziali e ti fa risparmiare il 53%

L'organizzazione delle credenziali di diversi account rende sicuramente necessario l'utilizzo di un password manager. Quando gli username e le password sono tante, è sicuramente ideale avere un unico posto dove poterle gestire e memorizzarle in totale sicurezza e uno di questi è proprio NordPass. Si tratta di un gestore credenziali davvero comodo, sicuro e pieno di utili funzionalità di sicurezza.

Il piano Famiglia, attualmente in promozione con il 53% di sconto, permette di avere a soli 2,79€ al mese fino a 6 account premium e beneficiare di tutte le opzioni aggiuntive per la gestione delle credenziali.

NordPass: il gestore password perfetto per tanti account

NordPass è un password manager veramente completo e all'avanguardia. Supporta innanzitutto le passkey, ovvero un moderno metodo di autenticazione con cui è possibile liberarsi delle password e accedere attraverso delle chiavi univoche pubbliche e private, in grado di garantire l'accesso soltanto al proprietario.

Consente poi di salvare le proprie credenziali, ma anche informazioni personali e carte di credito con un clic, per poterle riutilizzare velocemente quando richiesto. Risparmiatevi il tempo di compilare manualmente i campi d'accesso o dove vengono richieste le informazioni personali, mentre fate acquisti o prenotate viaggi. NordPass li compilerà in automatico per voi sempre con un clic, in totale sicurezza.

Se avete bisogno di condividere password di lavoro, Wi-Fi o dati di pagamento aziendali, potete farlo in modo rapido con gli altri utenti NordPass e sicuro grazie alla crittografia avanzata. Scegliete voi chi può accedere alle credenziali o mettete dei limiti in base alle necessità.

Avete già delle password memorizzate da qualche altra parte? Verranno rilevate automaticamente per dare la possibilità di importarle dai browser, oppure è anche possibile caricarle manualmente attraverso i file con formato csv.

NordPass offre anche uno strumento per generare password complesse e adeguate a resistere ai moderni attacchi di bruteforce, oltre che un servizio per il monitoraggio delle violazioni, che vi avvertirà se una delle vostre credenziali è a richio.

Acquistate ora il piano Famiglia per risparmiare il 53% e tenere al sicuro l'accesso di tutti i vostri account.

