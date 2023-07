NordPass custodisce le tue credenziali e ti fa risparmiare il 53%

L'offerta famiglia di NordPass, in sconto al 53%, è l'opportunità da non lasciarsi scappare per avere a disposizione un password manager con cui proteggere le credenziali di un massimo di 6 utenti con account premium.

Il piano permette di beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui diverse funzionalità di sicurezza avanzate per memorizzare in sicurezza e rendere più efficaci le password dei propri account.

NordPass: lo sconto da non lasciarsi scappare sul piano Famiglia

NordPass è un gestore password che consente di conservare in sicurezza tutte le vostre credenziali, dando al tempo stesso la possibilità di generarne di nuove più robuste, nonché condividerle con altri utenti in totale sicurezza e scoprire se i propri dati sono stati violati.

Supporta inoltre le passkey, il metodo di autenticazione di nuova generazione che permette di eliminare username e password. Ciò è possibile con l'utilizzo di una chiave pubblica, memorizzata nei server, e privata, salvata invece nel dispositivo. All'utente non resta che autenticarsi con impronta digitale, riconoscimento del volto o altri sistemi, per entrare nel proprio account con il massimo della sicurezza. Questo sistema velocizza molto l'accesso e lo rende notevolmente più sicuro, poiché rubare una chiave è molto più difficile rispetto alle classiche password.

NordPass salva con un clic le vostre credenziali, carte di pagamento e informazioni personali in un unico luogo. Con la stessa rapidità, è possibile compilare i dati memorizzati nei campi richiesti. Se quindi fate abitualmente ordini o acquisti, non prederete tempo nel compilare tutto a mano e concluderete velocemente l'operazione.

Se volete condividere le password e altri dati dati con colleghi o altri account, potete farlo in totale sicurezza attraverso un canale crittografato, concedendo l'accesso completo o limitato in base alle vostre esigenze.

NordPass include anche un servizio per il monitoraggio sulle violazioni, che vi avvertirà tempestivamente se uno dei vostri dati personali è stato interessato da una violazione.

Approfittate ora dell'offerta sul piano Famiglia e non lasciatevi sfuggire lo sconto.

