NordLocker sconta tutti i piani Business fino a 2 TB: -70%

Sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi dati aziendali? NordLocker Business ti garantisce una soluzione avanzata e affidabile con un imperdibile sconto del 70% su tutti i piani, inclusi 100 GB, 1 TB e 2 TB. Ma NordLocker Business è molto più di un semplice cloud storage crittografato: scopri perché dovresti cogliere questa opportunità e proteggere al meglio la tua azienda.

Massima protezione con NordLocker Business

NordLocker Business offre una serie di funzionalità progettate appositamente per proteggere i dati aziendali. Il backup automatico dei dati, la sincronizzazione dei file e il controllo degli accessi sono solo alcune delle caratteristiche chiave. Questo significa che puoi gestire i tuoi dati in modo efficiente e sicuro, senza preoccuparti di perdite o accessi non autorizzati.

Ogni file viene crittografato con crittografia di nuova generazione end-to-end sia durante il trasferimento che durante l'archiviazione. Puoi caricare i tuoi dati direttamente dal tuo browser utilizzando la funzionalità drag-and-drop o tramite l'app. Una volta caricati sulla piattaforma, i tuoi file sono sempre disponibili da qualsiasi dispositivo, offrendo una flessibilità aziendale senza precedenti.

Ottieni subito un risparmio del 70% su tutti i piani NordLocker Business. che tu abbia bisogno di 100 GB, 1 TB o 2 TB, la piattaforma ha un piano che fa al caso tuo. Grazie alla promozione potrai così sfruttare questa potente soluzione di protezione dei dati aziendali tuoi e dei tuoi dipendenti a un prezzo davvero conveniente: si parla di 0,99 euro per 100 GB, 3,99 euro per 1 TB e 4,62 euro per il piano da 2 TB. I prezzi sono al mese, ma fatturati annualmente. Puoi anche provarli gratuitamente per un tempo limitato.

Ogni piano, oltre allo spazio cloud, include:

Crittografia end-to-end illimitata

Controllo degli accessi tramite pannello di amministrazione

tramite pannello di amministrazione Gestione sicura dei file

Condivisione privata

Accesso su qualsiasi piattaforma

Supporto prioritario 24/7

Account manager dedicato (soltanto alcuni piani)

Non lasciare che i tuoi dati aziendali siano vulnerabili a minacce esterne. NordLocker Business offre la protezione avanzata di cui hai bisogno, e con lo sconto del 70% su tutti i piani, è più accessibile che mai: approfittane subito e risparmia sulla tua sicurezza di alta qualità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.