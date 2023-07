NordLocker sconta il suo cloud fino al 70% per le aziende

NordLocker offre un nuovo sconto del 70% per quanto riguarda i suoi piani destinati alle aziende. È possibile scegliere opzioni da 500GB o 2TB, entrambe protette da cifratura di tipo end-to-end e dotate di pannello di amministrazione e altri utili strumenti.

Con NordLocker i vostri file aziendali saranno sempre al sicuro, grazie ai backup periodici, e sempre a portata di mano a tutti i dispositivi collegati.

NordLocker: una buona offerta per le aziende

Approfittando dello sconto del 70% riservato alle aziende da parte di NordLocker, è possibile avere dei piani protetti da crittografia end-to-end in ogni momento. I file rimangono sempre privati e l'accesso viene garantito soltanto al proprietario. Adottando un'architettura a "conoscenza zero", non raccoglie inoltre alcun dato d'uso da parte degli utenti, assicurando sempre il massimo della privacy.

Tutti i file sono sempre sincronizzati con i dispositivi connessi all'account. Basterà trascinarli nella finestra dell'applicativo e questi verranno immediatamente crittografati e caricati sul cloud. I backup automatici prevengono qualsiasi possibile perdita accidentale, i vostri dati sono quindi garantiti con il massimo della sicurezza.

NordLocker consente di creare armadietti e cartelle dove organizzare localmente i file e i documenti caricati sul cloud. Questi possono essere condivisi in totale sicurezza con un codice univico, con qualsiasi utente, anche via email. È anche possibile inviare una copia del proprio cloud crittografato.

Volete archiviare localmente alcuni file più importanti mantenendoli al sicuro? Con NordLocker potete farlo crittografandoli direttamente nel dispositivo. Potete anche liberare ulteriore spazio dal cloud, scaricando i file raramente usati, attraverso la funzione Space Saver.

NordLocker supporta anche l'autenticazione a più fattori, in grado di proteggervi da un possibile accesso non autorizzato al vostro account anche se qualcuno è a conoscenza della password. I dati sono inoltre al sicuro da minacce informatiche come i ransomware.

Scegliete ora uno dei piani destinati alle aziende e beneficiate di tutti i vantaggi, non lasciandovi sfuggire l'offerta!

