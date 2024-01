NordLocker: risparmia il 53% attivandolo oggi e proteggi i tuoi file

Attivando NordLocker oggi, hai l'opportunità di risparmiare il 53% su questa soluzione di archiviazione sicura.

Questa promozione straordinaria offre un prezzo formidabile per un servizio che garantisce la protezione e la disponibilità dei tuoi file, insieme a un backup sempre a portata di mano.

Le caratteristiche principali di NordLocker

NordLocker si distingue per tre funzionalità principali consigliate dagli esperti di cybersecurity. Innanzitutto, crittografa i tuoi file in ogni momento, sia che siano archiviati nel cloud o localmente, garantendo la sicurezza dei tuoi dati.

La seconda funzionalità semplifica l'uso consentendoti di trascinare e rilasciare qualsiasi tipo di file nel cloud per proteggerli.

La terza funzione assicura che solo tu abbia il controllo delle tue chiavi di crittografia e dei dati archiviati, garantendo una privacy totale. I vantaggi offerti da NordLocker sono:

Accessibilità Multi-Dispositivo : l'app di NordLocker è compatibile con tutti i sistemi operativi, consentendoti di accedere in tempo reale da tutti i tuoi dispositivi.

: l'app di NordLocker è compatibile con tutti i sistemi operativi, consentendoti di accedere in tempo reale da tutti i tuoi dispositivi. Backup Sicuro : archivia i tuoi dati in un cloud conveniente e accessibile da qualsiasi dispositivo, garantendo un backup sicuro dei tuoi file.

: archivia i tuoi dati in un cloud conveniente e accessibile da qualsiasi dispositivo, garantendo un backup sicuro dei tuoi file. Prezzo Conveniente: grazie all'offerta odierna, puoi beneficiare di un prezzo decisamente conveniente per questo servizio di sicurezza avanzato.

Cloud Privato : sincronizza in modo sicuro i tuoi file su tutti i dispositivi.

: sincronizza in modo sicuro i tuoi file su tutti i dispositivi. Crittografia : rendi i tuoi file inviolabili, accessibili solo a te.

: rendi i tuoi file inviolabili, accessibili solo a te. Condivisione sicura: invia file o cartelle controllando chi può accedere.

Non mettere in pericolo i tuoi dati personali e i tuoi file. NordLocker offre un file vault privato in grado di proteggerli per sempre senza limitare il tuo accesso, rendendolo ancora più facile su tutti i tuoi dispositivi. Attiva NordLocker oggi e ottieni il massimo livello di sicurezza a un prezzo altamente conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.